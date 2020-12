Keď gastronómii prihára, pomáhajú jej najbližší

Nadnárodným potravinárskym spoločnostiam, klubom gastronomických nadšencov ani jednotlivcom nie je jedno, čo sa stane s ich obľúbenými podnikmi. Gastronomické zariadenia, ktorých súčasťou sú ich produkty alebo do ktorých chodievajú na jedlo či pivo, sú v ohrození. Pozrite sa, ako – často zaujímavo – sa rozhodli pomôcť sektoru HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne).

Desiatky kuchárskych rondonov a čiapok uložených na brehu Seiny v Paríži, kuchári v uliciach Barcelony, snehobiele obrusy prestreté na námestiach v Ríme i Miláne. Zamestnanci gastronomických odvetví od marca protestovali na mnohých miestach sveta, aby upozornili na svoju situáciu. Gastronómia zažíva z dôvodu pandémie nového vírusu COVID-19 mimoriadne náročný rok, mnohí pracovníci segmentu HORECA na Slovensku i v zahraničí prišli o prácu, mnohým to hrozí.

Pomoc v krígli

Pri pohľade z druhej strany však zistíme, že sa ku gastronómii naťahuje množstvo pomocných rúk. Vo Veľkej Británii je to napríklad CAMRA – jedna z najvplyvnejších európskych spoločností, ktoré združujú milovníkov – v tomto prípade piva. Organizácia, ktorá funguje od 70. rokov, stojí za kampaňou „Zachráňme naše puby“. Vyzývajú milovníkov piva, aby apelovali na poslancov a žiadali o pomoc. Argumentujú pritom tým, že vo Veľkej Británii v puboch a pivovarníctve pracuje asi 900-tisíc ľudí a odvetvie ročne prispieva do britskej ekonomiky sumou vo výške 23,6 miliárd GBP.

CAMRA pripravila zvlášť pre Anglicko, Škótsko a Wales rozsiahly postup, založený na miestnej legislatíve, čo by mali majitelia podnikov robiť, ak ich zariadenie pre pandémiu zatvorili.

Foto: Adobe Stock

Holandsko stavilo na lokálnosť

Viaceré spoločnosti v Holandsku podporili iniciatívu Help de HORECA. Zákazníci si mohli kúpiť kupón, ktorý využili sami alebo darovali. Slúžil im ako finančný kredit, ktorý mohli minúť buď naraz alebo postupne. Zaplatili ním, napríklad, keď si prišli do svojej obľúbenej reštaurácie po jedlo so sebou. Projekt zožal veľký úspech.

Zapojilo sa doň 7 900 prevádzok

Predalo sa 80 000 kupónov

Ľudia podporili reštaurácie sumou vo výške 3 700 000 eur

Podobne ako v iných európskych krajinách, v marci sa situácia začala zhoršovať aj v Holandsku. „Vidíme dominový efekt v ekosystéme reštauračného priemyslu, ktorý ovplyvňuje nielen reštaurácie, ale aj mnohých ich dodávateľov. A nevyhýba sa to ani spoločnostiam, ktoré sa zameriavajú na slow food,“ povedal vtedy Guus Thijssen, jeden z koordinátorov holandskej aliancie kuchárov, ktorí sa orientujú na slow food (pozn. red.: spôsob prípravy jedla, ktorý sa sústreďuje na tradičné, lokálne a sezónne suroviny a postupy). „Reštaurácie v aliancii sú často veľmi úzko prepojené s konkrétnymi malými výrobcami, ktorí sa zameriavajú na tradičné produkty. Teraz, keď dopyt z reštaurácií náhle poklesol, zostávajú týmto výrobcom prebytky, ktoré nemôžu tak ľahko predať nikde inde.“

Aliancia kuchárov so zameraním na slow food je od lokálnych farmárov a výrobcov produktov závislá a obe skupiny sú úzko prepojené. Kuchári sa preto rozhodli iniciovať výzvu #SupportYourLocalsNL, ktorá by mala podporiť farmárov, ale aj samotné reštaurácie.

Zaviedli spôsob debničiek s potravinami, ktoré sú populárne aj na Slovensku. Na rozdiel od väčšiny slovenskej ponuky ich okrem zeleniny a ovocia z farmy naplnili aj mliekarenskými výrobkami, mäsovými produktmi či obľúbeným pivom. Po celej krajine vzniklo viac ako desať podobných miestnych iniciatív v Rotterdame, Utrechte a Eindhovene.

Keď hrozí, že o prácu príde 15 miliónov ľudí

Gastronómia v USA dáva prácu až 15 miliónom ľudí. Široké spektrum značiek a organizácií preto založilo iniciatívu #TheGreatAmericanTakeout. Viaceré spoločnosti jej poskytli finančnú podporu aj priestor na svojich sociálnych sieťach. Komunikácia iniciatívy nabáda Američanov, aby si objednali jedlo a podporili tak svoje obľúbené podniky.

Od rokovania s vládou po „pípu“ na zvyšné pivo

Predstavte si malú slovenskú piváreň, do ktorej práve doplnili objednávku nových sudov s pivom. Niektoré z predošlej dodávky ešte dočapujú, sklad však už majú nanovo plný. A zrazu príde kríza COVID-19, pre ktorú sa podniky, a teda aj malá piváreň musia zatvoriť.

Rozčapované sudy by vyšli navnivoč, tie plné v sklade, by sa možno ani nenarazili. Vďaka spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorá prišla počas krízy COVID-19 so sériou opatrení pre svojich partnerov, sa však celý príbeh skončil pre mnoho ďalších barov a reštaurácií na celom Slovensku inak.

Pivovarnícka spoločnosť podporila dopredaj zásob narazených sudov a tankov tak, že zariadeniam bezplatne poskytla prázdne PET fľaše a plastové poháre, respektíve mobilné čapovacie zariadenia. Zakúpené nenarazené sudy, ktoré by počas krízy exspirovali, zároveň mohli podniky vrátiť.

„Našim partnerom v segmente HORECA sme sa snažili vyjsť čo najviac v ústrety. Individuálne sme posúvali splatnosti faktúr, naši obchodní zástupcovia im poskytli podporu v podobe konzultácií, či už ohľadom technického servisu alebo aktuálneho diania v oblasti legislatívnej a finančnej pomoci,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Rene Kruijt.

HEINEKEN zároveň inicioval vyjednávania s Vládou SR v súvislosti s nastavením opatrení krátkodobej aj dlhodobej pomoci gastronomickým prevádzkam. Okrem toho stojí spolu s ďalšími partnermi za projektom Podpor svoj pub, ktorý vyzýval k solidarite s pubmi, barmi, reštauráciami alebo kaviarňami. Rovnako tak podporuje iniciatívu #stalemamechut, ktorá bojuje za prežitie gastronómie na Slovensku.

