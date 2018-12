Keď ide do tuhého, členské štáty Európskej únie sa dokážu zjednotiť, tvrdí Miko

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Keď ide o skutočne dôležité veci, tak sa krajiny a inštitúcie Európskej únie vedia zjednotiť. Naposledy to ukázali rokovania o brexite, kde bola Európa totálne zjednotená, čo mnohých aj prekvapilo. Vyplýva to zo slov vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika.

„Ja mám dlhodobo pocit, že keď ide o dôležité veci, tak sa ukáže, že je lepšie byť jednotný. Môžeme mať milión rôznych rozdielov, ale nakoniec prídeme na to, že skutočne v jednote je sila a že keď ide do tuhého, tak sa to prejaví,“ domnieva sa Miko.

Jednotný trh je obrovská devíza

Ako dodal, nie sú to len rokovania o brexite, kde Únia, teda 27 a do brexitu ešte stále 28 členských krajín navzájom a krajiny v spolupráci s inštitúciami, preukazujú jednotu a spoločnú pozíciu. Ide aj o veci, ktoré sa týkajú trhu a obchodu, pričom v budúcnosti bude táto jednota ešte zrejmejšia.

„Aj najzarytejší odporcovia európskej integrácie uznávajú, že jednotný trh je obrovská devíza, ktorá nemá alternatívu. Napríklad pokiaľ ide o veľké obchodné dohody s Kanadou, Japonskom či Singapurom,“ uviedol príklad šéf Zastúpenia Komisie na Slovensku.

Dodal, že to nie je len o presadzovaní svojho tovaru, o predávaní, ale z jednoty ťažíme aj pokiaľ ide o výrobky, potraviny či lieky, ktoré sa sem dovážajú.

„V obchodných dohodách sa zaisťuje, že lepšie vieme uplatniť svoj tovar, ale súčasne to znamená, že tí, ktorí sa chcú dostať na náš trh, musia akceptovať naše normy. To je obrovský vplyv na celý svet, ktorý by nebol možný, keby sme to robili jednotlivo. Pre Slovensko, a dokonca ani pre Nemecko, nebude nikto meniť svoje vnútorné predpisy. Ale pre Európsku úniu to už urobia, lebo 500 miliónový trh za to stojí,“ dodal Miko.

Rokovania o brexite

Keď sa spustil brexit, európska dvadsaťsedmička dala mandát a právomoci hlavnému vyjednávačovi Európskej komisie Michelovi Barnierovi na rokovania s Britániou o jej vystúpení. Zo začiatku panovali obavy, či niektoré krajiny, napríklad Poľsko, si nezačnú vyjednávať vlastné podmienky a dohody. Ukázalo sa však, že členské krajiny boli jednotné a všetky stáli za Barnierom.

Tomu sa podarilo vyrokovať dohodu o odchode, ktorú lídri schválili 25. novembra 2018. Premiéri, prezidenti, aj európske špičky sa zhodovali, že je to najlepšia možná dohoda. Európu ešte čakajú rokovania o obchodnej dohode s Londýnom po tom, ako Briti opustia Úniu. Presný mechanizmus vyjednávania ešte ale nie je dohodnutý.