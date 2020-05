Petrák vyzýva Fica k zdržanlivosti, keďže má podľa neho šéf zdravotné problémy, nemal by tlačiť na pílu

Konflikt v strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) o pozíciu predsedu strany, kedy chce jej súčasného predsedu Roberta Fica vymeniť podpredseda strany Peter Pellegrini, zrejme v najbližších dňoch navonok utíchne.

Pre agentúru SITA to naznačil člen Predsedníctva Smeru-SD Ľubomír Petrák, keď povedal, že je „minimálne korektné, kým si šéf vyrieši svoje zdravotné problémy, počkať a potom pokračovať v diskusii, ako ďalej“.

„Keďže šéf má v tejto chvíli nejaké zdravotné problémy, tak v civilizovaných komunitách sa v takýchto časoch ‚netlačí na pílu‘. Nemyslím si, že by sa mal okamžite všetkého vzdať a utekať to riešiť. Vyzývam k značnej zdržanlivosti a k tomu, aby prevýšil zdravý rozum nad nezdravými emóciami,“ povedal Petrák.

Možnosti vyriešenia sporu o kreslo

Podľa zistení agentúry SITA v prostredí Smeru-SD sa hovorí o viacerých možnostiach toho, ako vyriešiť vnútrostranícky spor o kreslo predsedu. Pellegriniho skupina môže tlačiť na zvolanie mimoriadneho snemu. Podľa informácií SITA by mal mať Pellegrini podporu v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Otázne je, či sa pridá Trenčiansky kraj, prípadne ešte ďalší kraj zo západného Slovenska.

Podľa straníckych stanov je predsedníctvo strany povinné zvolať mimoriadny snem, ak sa Pellegrinimu podarí získať na svoju stranu päť krajských rád. Predsedníctvo Smeru-SD má momentálne 13 členov a podľa informácií SITA väčšina z nich podporuje Fica.

V hre je aj odchod Pellegriniho zo strany

Ak by sa Pellegrinimu nepodarilo presadiť skorší termín snemu, v hre by mohol byť jeho odchod zo strany, čo pred časom sám pripustil. Ďalšia možnosť podľa zdrojov z prostredia strany je, že by Fico pristúpil na konanie snemu, ale s nižším počtom delegátov.

Zúčastnilo by sa ho niečo vyše 100 vybraných delegátov a vtedy by Pellegriniho šanca uspieť výrazne klesla. Zvyčajne býva na sneme oveľa viac delegátov. Napríklad, v roku 2016 sa po parlamentných voľbách volilo nové vedenie Smeru-SD. Snemu sa vtedy zúčastnilo takmer 400 delegátov.

Spor v Smere-SD sa stupňuje

Spor v Smere-SD sa vystupňoval tento týždeň, a to po odchode poslanca Jána Podmanického zo strany. Urobil tak po kritike podpredsedov Smeru Pellegriniho a Petra Žigu.

Tí Podmanickému a ďalšiemu poslancovi Smeru-SD Mariánovi Kérymu vytkli, že na spoločnej tlačovej besede s dvomi poslancami z parlamentného klubu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ohlásili založenie platformy hodnotovej politiky.

Nasledoval list Fica členom predsedníctva a poslancom. Podľa Fica vyhlásenia o skoršom termíne snemu a ambíciách zmeniť vedenie strany, o ktorých sa dozvedel z médií, predstavuje výrazné poškodzovanie Smeru-SD.

Poslanec Petrák povedal, že situáciu v strane bude riešiť predsedníctvo. Predpokladá, že debata bude aj v poslaneckom klube, kde je medzi poslancami približne 50 percent okresných predsedov strany.

„Myslím si, že do 2. či 3. júna sa nájdu komunikačné kanály. To je môj osobný odhad,“ dodal Petrák.