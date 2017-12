Keď malú pôžičku, tak rýchlo a jednoducho od Home Creditu

BRATISLAVA 12. decembra 2017 (WBN/PR) – Väčšina z nás sa občas dostane do situácie, keď si potrebuje rýchlo požičať pár stoviek eur na nákup novej veci alebo na úhradu neočakávaných výdavkov. Ideálne je, keď sa k peniazom dostanete bez toho, aby ste museli ísť do banky, splácať pôžičku môžete podľa vlastných predstáv a zbytočne veľa „nepreplatíte“. S malou pôžičkou od spoločnosti Home Credit to všetko hravo zvládnete.

Pôžičku dokážem vybaviť za 15 minút

Malá pôžička od Home Creditu je unikátna svojou flexibilitou, pričom prináša množstvo benefitov v jednom produkte. Bez akýchkoľvek problémov si takto môže každý požičať 250 eur. Nemusíte pritom chodiť do žiadnej pobočky banky a čakať, kým sa dostanete na rad, ani vypisovať zložité formuláre. Malú pôžičku od Home Creditu vybavíte pohodlne za 15 minút bez akýchkoľvek „papierovačiek“. Môžete si ju dojednať aj po telefóne, priamo z pohodlia domova. „Stačí vám na internetovej stránke www.homecredit.sk zadať svoje údaje a pracovník Home Creditu vám zavolá v čase, ktorý si dohodnete. Je to veľmi jednoduché, bez zbytočnej byrokracie, keďže ide len o jednu zmluvu na dobu neurčitú, pričom peniaze takto môžete čerpať opakovane. Samotné zjednanie pôžičky je pritom úplne zadarmo,“ vysvetľuje Mária Staroňová, produktová špecialistka zo spoločnosti Home Credit.

Peniaze si beriem podľa svojich predstáv

A ako to celé funguje v praxi? V Home Credite vám schvália malú pôžičku vo výške 250 eur na kartu, ktorú dostanete, pričom si z nej môžete čerpať ľubovoľnú čiastku – vždy po násobkoch 50 eur. Na svoj bankový účet si z tejto karty teda môžete poslať 50, 100, 150, 200 alebo 250 eur. Kartou môžete platiť v obchodoch, za nákupy cez internet, alebo si ňou vyberať peniaze z bankomatu. „Pri malej pôžičke od Home Creditu sa pritom nemusíte nijako obmedzovať, keďže ide o neúčelový úver, peniaze môžete minúť na čokoľvek, či už sa rozhodnete komplet vybaviť rodinné darčeky na Vianoce alebo zatúžite po novom mobile či víkendovom pobyte s partnerom,“ dopĺňa M. Staroňová.

Splácam ako sa rozhodnem ja sám

Koľko a ako teda zaplatím za malú pôžičku od Home Creditu? Okrem toho, že zadarmo máte už spomínané vybavenie pôžičky, rovnako bez akýchkoľvek poplatkov je aj vedenie úveru a taktiež zadarmo máte aj jeho predčasné splatenie. Pokiaľ si zoberiete z karty napríklad 50 eur a zaplatíte ich o mesiac, stojí vás to maximálne 99 centov, pri sume 250 eur sú to po mesiaci 4 eurá a 95 centov. Všetky požičané peniaze môžete zaplatiť aj naraz, je to na vás, ako sa rozhodnete. „Výšku pravidelnej mesačnej splátky poznáte vopred. Môžete si ju ale upraviť a poslať ľubovoľnú väčšiu čiastku alebo celú zostávajúcu sumu. Funguje to jednoducho tak, že čím viac pošlete, tým rýchlejšie budete mať všetko splatené,“ približuje M. Staroňová.

Keď kartu nepoužívam, neplatím za ňu nič

V prípade ak kartu, na ktorú ste dostali peniaze, nepoužívate, neplatíte za ňu žiadny mesačný poplatok. „Nestojí vás to teda zbytočne ani jediný cent. Navyše, takto môžete mať peniaze na karte uložené ako praktickú finančnú rezervu pre prípad potreby,“ uzatvára M. Staroňová.