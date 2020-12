Keď nezabrali pokuty, omeškancov museli oklamať. Ondrej Duda starší spomína na pôsobenie v arabskom svete

Ondrej Duda st., otec rovnomenného slovenského reprezentanta pôsobiaceho v nemeckom klube 1. FC Kolín nad Rýnom, pred niekoľkými rokmi okúsil doslova rozprávku z tisíc a jednej noci. Akurát na futbalový spôsob.

Ešte v tínedžerskom veku začal písať svoju životnú kapitolu v arabskom futbalovom svete. Každé prázdniny cestoval za rodičmi do severoafrickej Líbye. Tí tam pôsobili ako lekári. Počas voľných chvíľ sa Duda ako chlapec zabával hraním futbalu s miestnymi deťmi. A na jednom z pouličných turnajov si ho všimol skaut najstaršieho a najslávnejšieho klubu v krajine Al-Ahly.

„Bolo to na prelome 80. a 90. rokov. Skaut ma pozval na skúšku. Asi mesiac som trénoval s tímom, než som sa stal hráčom Al-Ahly,“ zaspomínal si na okolnosti príchodu do klubu, v ktorého drese si neskôr zahral aj syn vtedajšieho líbyjského vodcu Al-Saadi Muammar Kaddáfí.

Dvojité šťastie

Dudu v klube postretlo hneď dvojité šťastie. V tom čase doň prišiel československý tréner Otakar Dolejš, ktorý pôsobí predovšetkým v exotických krajinách. „Keď som sa po roku a pol vrátil domov, naďalej sme udržiavali bližší vzťah. O niekoľko rokov neskôr si ma vybral ako asistenta trénera do Saudskej Arábie,“ doplnil Duda.

Odchovanec futbalu v Snine, kde hrával aj prvú národnú ligu, s trénovaním začal v Humennom. Účinkoval taktiež v Michalovciach, kde počas prvej anabázy robil asistenta uznávanému českému odborníkovi Vlastimilovi Petrželovi. V priebehu druhej štácie na Zemplíne zasa zastával post hlavného kormidelníka a jeho „pravou rukou“ bol Anton Šoltis.

Ondrej Duda st. vpravo Foto: archív Ondrej Duda

Veľkú časť trénerskej kariéry však strávil v spomenutej Saudskej Arábii, kde bol s prestávkami v období rokov 2010 až 2015. „V saudskoarabskom futbale sme pôsobili vo viacerých kluboch. Dvakrát sme boli v SC Abha, potom sme boli v FC Watani a Al Ansar,“ vymenoval Duda st. názvy pôsobísk, ktoré mnohým našincom pravdepodobne veľa nehovoria.

Saudská Arábia je v regióne futbalovo najlepšia

Mnohí Európania by možno po príchode do Saudskej Arábie zažili kultúrny šok. Dudovi však problémy s adaptáciou nehrozili, keďže už predtým v Líbyi zažil arabský svet, poznal jeho špecifiká. Napriek tomu, že Saudská Arábia naňho pôsobila trošku ortodoxnejšie, bol pripravený na to, čo ho čaká.

Ako hovorí, keď sa človek prispôsobí a rešpektuje kultúru inej krajiny, je to bez problémov. Navyše, Slováci sú národ, ktorý sa vie prispôsobiť. „Nikdy som tam nepocítil žiadny problém, je tam bezpečne, nikdy som sa tam nebál,“ dodal.

Vďaka pôsobeniu v saudskoarabských kluboch mal možnosť ocitnúť sa aj v okolitých štátoch Blízkeho východu a porovnať si ich medzi sebou z hľadiska rozvinutosti infraštruktúry či financií, ktoré išli do športu.

„Saudská Arábia je asi najbohatšia krajina v regióne. Po futbalovej stránke je to tam suverénne najlepšie. Chodievali sme na sústredenia do Spojených arabských emirátov, Jordánska a ďalších štátov, ale nikde neboli také podmienky ako v Saudskej Arábii,“ priblížil.

Trénera dokážu odvolať v priebehu piatich minút