Kedy sa otvoria kaviarne, reštaurácie alebo fitnescentrá? Vyjadrenie ministra Naďa vás nepoteší

Pri súčasnej pandemickej situácii je dosť nepravdepodobné, že by sa do konca roka otvorili kaviarne, reštaurácie alebo fitnescentrá. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). V súvislosti s celoplošným testovaním zároveň povedal, že rozhodnutie testovať v okresoch, kde zaznamenali v prvom kole mieru infekčnosti vyššiu ako 0,7 percenta bolo výsledkom odbornej debaty.

„Viacerí predstavitelia samospráv nás žiadali, aby to bola čo najnižšia úroveň, pretože chceli svoje obyvateľstvo pretestovať,” povedal Naď. Doplnil, že na hlasovaní ústredného krízového štábu proti tomuto rozhodnutiu nehlasoval ani jeden s prítomných odborníkov.

Pretestovať obyvateľstvo PCR testami sa nedá

Pokiaľ ide o použité testy, podľa Naďa nikto na svete nemá kapacity, aby dokázal obyvateľstvo plošne testovať presnejšími PCR testami. Spoľahlivosť antigénových testov podľa ministra dokazuje fakt, že majú byť použité aj pri testovaní obyvateľstva britského Liverpoolu.

Opozičný poslanec Richard Raši (Hlas-SD) v tejto súvislosti skonštatoval, že žiaden iný štát nepristúpil k plošnému testovaniu obyvateľstva antigénovými testami. Výsledky podobného testovania podľa neho treba overovať PCR testami, ktoré sú presnejšie.

Raši by sa radil s odborníkmi

„Antigénové testy u ľudí, ktorí nemajú príznaky, tak zistiteľnosť je okolo 30 percent,” povedal. Takto sa podľa Rašiho môžu stať falošne negatívne osoby šíriteľmi vírusu.

„Keby sme to robili mi, riadili by sme sa odborníkmi,” povedal Raši. Odborníci podľa neho radili antigénové testy používať v silne zamorených okresoch alebo napríklad v domovoch sociálnych služieb. „Odborníci hovoria o tom, že tieto testy na to celoplošné testovanie vhodné nie sú,” dodal Raši.