Kedy sa Slovensko zotaví z pandémie? Podľa futurológa Klinca jeden zo scenárov je, že nikdy

Slovensko čaká čierny scenár v dôsledku dopadov prijímaných protipandemických opatrení. Tie sú nefunkčné a na vývoj situácie nemajú prakticky žiaden vplyv. Pre portál Webnoviny.sk to povedal Ivan Klinec z Ekonomického ústavu SAV, ktorý je tiež členom plánovacieho výboru najväčšieho futurologického projektu na svete Millennium Project.

Klinec odpovedal aj na otázku, prečo minulé vlády nemali spracované plány ako reagovať na choroby, ktoré môžu paralyzovať štát alebo čo považuje za najväčšiu výzvu pre Slovensko v najbližších dvadsiatich rokoch.

Prečo potrebujeme futurológiu a kedy je futurológ úspešný?

Futurológia je veda o budúcnosti. Zaoberá sa možnými budúcnosťami. Pre človeka je dôležité, aby sa pozeral do budúcnosti. Príkladom je terajšia pandémia COVID-19. Ak by bol človek na ňu pripravený, ak by mal spracované scenáre čo robiť v prípade hrozby objavenia sa novej choroby, prípadne nového vírusu, mohol sa dopredu pripraviť a eliminovať takúto hrozbu.

Ľudstvo si mohlo ušetriť nemalé finančné prostriedky a mohlo sa vyhnúť súčasnej deštrukcii. Aktuálna situácia je iba dôsledkom toho, že ľudstvo sa nepozerá do budúcnosti a nepočíta s realitou možných hrozieb rôzneho druhu. Futurológ je úspešný vtedy, keď jeho upozornenie na možný negatívny scenár sa nestane realitou a človek sa možnej hrozbe vyhne.

Je nesmierne ťažké predpovedať ľudské správanie a teda, ako sa zmení spoločnosť. Jediné, o čo sa dá opierať, je hodnotová výbava jednotlivca. Riadi sa futurológia nejakými zákonitosťami, ako je to v iných vedných disciplínach?

Svet sa riadi kozmickými zákonmi. To, čo človek vytvoril, a teda aj ekonomika, spoločnosť a civilizácia sú podriadené vyšším zákonom kozmu. Futurológovia sa zaoberajú tým, kam smeruje spoločnosť a civilizácia, upozorňujú na možné hrozby. Trebárs aj na to, ak sa človek dostane do konfliktu s kozmickými zákonmi.

Príkladom je opäť dnešok, keď sa človek dlhý čas predvádzal, ako je pánom sveta, ako všetko ovláda a ovládol. Stačí však malý vírus a dlhoročné úsilie ľudí po celej zemeguli je v troskách.

Dá sa predpovedať, ako by mohlo Slovensko vyzerať o tridsať rokov?

Nepochybne je to možné, ale aj potrebné. Slovensko by malo mať dlhodobú víziu, aby vedelo, kam speje. Malo by mať takzvanú včeliu myseľ, ktorá by mu ukazovala smer. Aké sú možné hrozby a aké sú rozvojové príležitosti.

Na Slovensku sa napriek radikálnej reformnej rétorike všetko mení k horšiemu, a to samovývojom. Reformy teda ani neexistujú.

Má slovenská vláda záujem o služby futurológov a oslovila vás pri vypracovaní scenárov vývoja spoločnosti a ekonomiky?

Vlády na Slovensku záujem o poznatky futurológov nemajú. Vystačia si so straníckymi expertami, ktorí pochádzajú zväčša z prostredia tých politických strán, ktoré sú pri moci.

Prečo politici nedávajú väčší dôraz na dlhodobú komplexnú víziu rozvoja a skôr hasia len akútne problémy?

Dlhodobá komplexná vízia by mala stanovené strategické ciele, na dosiahnutie ktorých by boli presmerované disponibilné zdroje. Takto sa zdroje môžu využívať ľubovoľne a z väčšej časti premrhať, respektíve vyhodiť von oknom. Dlhodobá vízia je teda spojená s presmerovaním disponibilných zdrojov na rozvoj spoločnosti v dlhších časových horizontoch.

Ak hovoríme o potrebných zmenách na Slovensku, v slovníku politikov sa objavuje často pojem reforma. V ktorých reformách zaostávame?

Dá sa povedať, že na Slovensku reformy existujú iba v podobe radikálnej reformnej rétoriky. Reforma je, keď sa niečo nefunkčné zmení. To znamená, zreformuje, a to tak, aby sa to stalo funkčným. Na Slovensku sa napriek radikálnej reformnej rétorike všetko mení k horšiemu, a to samovývojom. Reformy teda ani neexistujú.

Futurológ Ivan Klinec Foto: archív Ivan Klinec

Témou roka bola pandémia. Čaká Slovensko v najbližšom roku čierny scenár v dôsledku pandémie koronavírusu?