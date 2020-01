Keninová v semifinále Australian Open vyradila svetovú jednotku, do finále neprešla ani Halepová (video)

O titul v ženskej dvojhre na Australian Open v Melbourne si v sobotu zahrajú Američanka Sofia Keninová a Španielka Garbine Muguruzová.

Ani jedna z tejto dvojice dosiaľ nezdvihla nad hlavu víťaznú trofej na prvom grandslamovom turnaji sezóny. Muguruzová má v zbierke dva tituly z podujatí tzv. veľkej štvorky. V roku 2016 ovládla Roland Garros v Paríži a o rok neskôr londýnsky Wimbledon. Keninová je vo svojom prvom grandslamovom finále.

Šťastná a vďačná Keninová

Dvadsaťjedenročný moskovská rodáčka reprezentujúca Spojené štáty americké Keninová v prvom semifinále nečakane zdolala svetovú jednotku Austrálčanku Ashleigh Bartyovú za 105 minút 7:6 (6), 7:5. Keninová je prvá Američanka s finálovou účasťou v Melbourne Parku s výnimkou sestier Williamsových od roku 2005. Vtedy sa tam do rozhodujúceho súboja o titul dostala Lindsay Davenportová.

V prvom sete si obe hráčky držali svoje podanie až do tajbrejku, v ktorom Bartyová za stavu 6:4 nevyužila dva setbaly. Keninová sériou štyroch bodov otočila na 6:8. V druhom dejstve favorizovaná domáca hráča konečne vzala servis ambicióznej súperke, ušla jej z 1:1 na 3:1 a neskôr viedla aj 4:2 a 5:3. Potom však Bartyovú nepodržalo práve podanie a Keninová predviedla rozhodujúci obrat z 3:5 na 7:5. Pri druhom mečbale zahrala Bartyová svoj forhendový úder ďaleko za základnú čiaru.

„Nemôžem tomu uveriť. Ashleigh je skvelá hráčka. Je niečo neuveriteľné, čo sa mi dnes podarilo. Súperka vytiahla skvelé údery, musela som zabojovať. Snívala som o tomto momente od svojich piatich rokov. V tejto chvíli nemôžem byť šťastnejšia a vďačnejšia. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhajú na čele s mojím otcom. Ďakujem aj všetkým fanúšikom, ktorí sa dívali na tento zápas,“ vyhlásila Keninová v prvom televíznom rozhovore s Jimom Courierom.

„Teraz sa nepozerám na to, proti komu nastúpim vo finále. Chcem si užiť tieto chvíle a dobre si oddýchnuť pred zápasom o titul,“ dodala Keninová.

Súboj bývalých svetových jednotiek

V druhom semifinále sa v súboji bývalých svetových jednotiek zrodil triumf Muguruzovej nad Rumunkou Simonou Halepovou za 125 minút 7:6 (8), 7:5. Neskoršia víťazka v zápase predviedla niekoľko čiastkových obratov, ktoré napokon viedli k celkovému triumfu.

V prvom sete Halepová viedla 6:5 a pri podaní súperky mala dva setbaly, ktoré nevyužila. Ďalšie dva setbaly sa Rumunke naskytli v tajbrejku, ale aj tie jej španielska súperka odvrátila. Sama premenila za stavu 9:8 tretiu príležitosť na zisk setu, keď vyťažila z forhendovej chyby Halepovej. V druhom sete 28-ročná Rumunka zvýšila úsilie. Súperke po dvoch brejkoch odskočila na 4:2 aj 5:3, ale potom prišiel ďalší a rozhodujúci obrat.

Muguruzová získala záverečné štyri gemy zápasu a pri servise súperky využila druhý mečbal. Španielka prevýšila Rumunka vo víťazných úderoch 39-20 (zahrala aj 10 es) a využila 4 zo 14 brejkových možností. Sama prišla o podanie trikrát a celkovo urobila až 44 nevynútených chýb. Nemuselo ju to hnevať.

„Som nadšená postupom do finále. Mám za sebou dlhú cestu, brala som to zápas po zápase, krok po kroku. V sobotu ma čaká ešte posledný,“ vyhlásila Muguruzová v prvom televíznom rozhovore na dvorci.

„Do súboja so Simonou som dala všetku svoju energiu, inak by som nemala šancu uspieť. Vedela som, že to bude náročné. V momentoch, keď som zaostávala, neklesala som na duchu a verila, že príde ďalšia šanca. Našťastie teraz mám 48 hodín na zotavenie sa,“ doplnila 26-ročná Španielka, ktorá sa narodila vo venezuelskom Caracase a žije vo švajčiarskej Ženeve.