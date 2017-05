Kerberová môže stratiť post jednotky, Cibulková je svetovou sedmičkou

ST. PETERSBURG 29. mája (WebNoviny.sk) – Nemecká tenistka Angelique Kerberová tretí týždeň v rade a 28. dovedna figuruje na čele svetového rebríčka tenistiek vo dvojhre. Je to jej tretie “funkčné obdobie”: v minulosti najprv viedla 20 týždňov od 12. septembra 2016 do 29. januára 2017 a potom 5 týždňov od 20. marca 2017 do 23. apríla 2017.

Kerberová už v Paríži dohrala

Tenisová asociácia žien (WTA) vzhľadom na sobotňajší koniec turnajov vo francúzskom Štrasburgu a nemeckom Norimbergu a pre nedeľňajší začiatok parížskeho antukového grandslamového Roland Garros zverejnila aktualizované poradie už 28. mája.

Kerberová v tento deň prehrala 2:6, 2:6 s Ruskou Jekaterinou Makarovovou v 1. kole RG a k 12. júnu ju môžu predstihnúť Karolína Plíšková a Simona Halepová. Češka na to potrebuje finále vo francúzskej metropole, Rumunka titul. Obe sú v rovnakej polovici “pavúka”.

Druhá zostala pre tehotenstvo minimálne do sezóny 2018 pauzujúca Američanka Serena Williamsová. Tretia naďalej je Kar. Plíšková, štvrtá Halepová, piata Španielka Garbine Muguruzová-Blancová a šiesta Ukrajinka Elina Svitolinová.

V elitnej stovke tri Slovenky

Slovenská jednotka Dominika Cibulková zostala na siedmej pozícii. Národnou dvojkou SR je 89. Jana Čepelová pred 95. Kristínou Kučovou. V druhej stovke poradia sa nachádzajú 127. Rebecca Šramková, 167.

Viktória Kužmová a 192. Magdaléna Rybáriková. V tretej stovke sú 244. Daniela Hantuchová a 250. Karolína Schmiedlová.

V hodnotení štvorhry sa dvadsiaty prvý týždeň nachádza na najvyššej priečke Američanka Bethanie Matteková-Sandsová.

Nasleduje jej deblová partnerka Lucie Šafářová z ČR a ex aequo Rusky Jekaterina Makarovová a Jelena Vesninová. Líderkou SR v debli je 174. Chantal Škamlová, dvojkou 252. Vivien Juhászová a trojkou 257. Michaela Hončová.

Rebríček WTA pre nasadzovanie vo dvojhre

k 29. máju 2017:

1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 7035 bodov, 2. (2.) Serena Williamsová (USA) 6110, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6100, 4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5790, 5. (5.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 4636, 6. (6.) Elina Svitolinová (Ukr.) 4575, 7. (7.) Dominika Cibulková (SR) 4480, 8. (8.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4330, 9. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4310, 10. (10.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 4095, 11. (11.) Venus Williamsová (USA) 3941, 12. (12.) Caroline Wozniacka (Dán.) 3915, 13. (13.) Madison Keysová (USA) 3163, 14. (14.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 2915, 15. (15.) Jelena Vesninová (Rus.) 2816,… 89. (88.) Jana Čepelová 685, 95. (93.) Kristína Kučová 640, 127. (126.) Rebecca Šramková 425, 167. (164.) Viktória Kužmová 329, 192. (187.) Magdaléna Rybáriková 289, 244. (238.) Daniela Hantuchová 216, 250. (242.) Karolína Schmiedlová 208, 345. (343.) Michaela Hončová 120, 402. (401.) Lenka Juríková 89, 404. (402.) Zuzana Zlochová 88, 422. (418.) Chantal Škamlová 82, 438. (435.) Vivien Juhászová 77, 533. (528.) Tereza Mihalíková 53, 586. (580.) Kristína Schmiedlová (všetky SR) 44

Rebríček WTA pre nasadzovanie vo štvorhre

k 29. máju 2017

1. (1.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 8630 bodov, 2. (2.) Lucie Šafářová (ČR) 8090, 3. (3.) Jekaterina Makarovová (Rus.) a (3.) Jelena Vesninová (Rus.) – obe 7735, 5. (5.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 6905, 6. (6.) Martina Hingisová (Švaj.) 6455, 7. (7.) Caroline Garciová (Fr.) 6302, 8. (8.) Sania Mirzová (India) 5855, 9. (9.) Čchan Jüng-ťan (Taiw.) 5770, 10. (10.) Andrea Hlaváčková (ČR) 5390,… 174. (211.) Chantal Škamlová 396, 252. (250.) Vivien Juhászová 237, 257. (255.) Michaela Hončová 228, 293. (284.) Tereza Mihalíková 192, 390. (383.) Magdaléna Rybáriková 140, 405. (400.) Dominika Cibulková 130, 453. (450.) Viktória Kužmová 103, 466. (463.) Barbora Kötelesová 98, 497. (496.) Jana Čepelová (všetky SR) 86