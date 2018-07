Kerberová postúpila do finále Wimbledonu, Ostapenkovej dovolila iba päť gemov

LONDÝN 12. júla (WebNoviny.sk) – Nemecká tenistka Angelique Kerberová nasadená ako jedenásta postúpila do finále na treťom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Wimbledone v Londýne (2. – 15. júla, celková dotácia 34 miliónov libier, tráva).

V štvrtkovom semifinále zvíťazila za 67 minút 6:3, 6:3 nad turnajovou dvanástkou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. Víťazka stretnutia si pripíše do rebríčka 1300 bodov a získa prémiu vo výške 1 125 000 libier. Zdolanej súperke pribudne do rebríčka 720 bodov a prémia 562 000 libier. Nemka postúpila do štvrtého grandslamového finále v kariére.

„Nebol to jednoduchý zápas. Jelena tradične bojovala a nedala mi žiadnu loptičku zadarmo. Vždy je pre mňa pocta hrať na centrálnom kurte a už teraz sa teším na finálové stretnutie,“ uviedla Kerberová v pozápasovom intreview.

Najlepšia štvorica turnaja

Dvadsaťjedenročná Ostapenková (12. v rebríčku WTA) a o deväť rokov staršia Kerberová (10.) odohrali prvé vzájomné stretnutie. Ostapenková na ceste do semifinále nestratila ani jeden set. Vo štvrťfinále zdolala slovenskú tenistku Dominiku Cibulkovú 7:5, 6:4.

Kerberová prešla medzi najlepšiu štvoricu turnaja aj cez dve nasadené hráčky. V 3. kole zvíťazila nad nasadenou osemnástkou Japonkou Naomi Osakovou 6:2, 6:4, vo štvrťfinále triumfovala nad turnajovou štrnástkou Ruskou Dariou Kasatkinovou 6:3, 7:5

Víťazka Roland Garros 2017 Ostapenková postupom do semifinále prekonala na tomto turnaji svoje kariérne maximum, ktorým bola minuloročná účasť vo štvrťfinále. V zápase o postup medzi najlepšie štyri singlistky nestačila vlani na Američanku Venus Williamsovú.

Prvá Lotyška v semifinále Wimbledonu

Zároveň sa stala prvou ženou reprezentujúcou Lotyšsko, ktorá sa predstavila v semifinále Wimbledonu. V roku 2014 sa stala juniorskou víťazkou na londýnskej tráve. Jej tohtoročná účasť v hlavnej súťaži je štvrtou v kariére. V tejto sezóne dosiahla najlepší výsledok na turnaji v americkom Miami, vo finále nestačila na domácu Sloane Stephensovú 6:7 (5), 1:6.

Dvojnásobná grandslamová víťazka (Australian Open 2016 a US Open 2016) Kerberová sa pred dvoma rokmi predstavila vo finále Wimbledonu, v ktorom nestačila na Američanku Serenu Williamsovú (7:5, 6:3). Tento rok sa predstavila jedenástykrát v hlavnej súťaži najstaršieho grandslamu.

Na začiatku sezóny zvíťazila na turnaji v austrálskom Sydney, vo finále zdolala domácu Ashleigh Bartyovú dvakrát 6:4. Poslednou nemeckou tenistkou, ktorá zvíťazila vo Wimbledone bola v roku 1996 Steffi Gráfová.

Wimbledon – dvojhra žien – semifinále: štvrtok: Angelique Kerberová (Nem.-11) – Jelena Ostapenková (Lot.-12) 6:3, 6:2 za 67 minút Zostávajúci program štvrtkového semifinále dvojhry žien:

Julia Görgesová (Nem.-13) – Serena Williamsová (USA-25)

I. set

Úvod prvého setu priniesol vyrovnanú partiu. Do stavu 3:3 si obe hráčky dokázali udržať svoj servis. Od tohto momentu však získala Kerberová tri gemy v rade, za stavu 5:3 jej pri prvom setbale pomohla Ostapenková dvojchybou k zisku prvého setu.

II. set

Začiatok druhého dejstva patril nemeckej tenistke, ktorá sa ujala vedenia 3:0. Za stavu 5:1 podávala Kerberová na víťazstvo v zápase, no Ostapenková ešte dokázala súboj zdramatizovať. Zobrala Nemke podanie a následne pri svojom podaní znížila na 3:5 z jej pohľadu. Kerberová potom už nedovolila ďalšiu dramatizáciu priebehu a pri svojom ďalšom servise využila druhý mečbal a ukončila druhý set v pomere 6:3.