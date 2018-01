Kerberová povolila Keysovej tri gemy a po druhý raz v kariére si zahrá semifinále Australian Open

MELBOURNE 24. januára (WebNoviny.sk) – Nemecká tenistka Angelique Kerberová po druhý raz v kariére postúpila do semifinále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (15. – 28. januára, tvrdý povrch Plexicushion, celková dotácia 55 miliónov AUD).

Dominancia v prvom podaní

Dvadsaťjednotka turnajového „pavúka“ Kerberová si vo štvrťfinále hladko poradila s Američankou Madison Keysovou nasadenou ako sedemnástou za 51 minút 6:1, 6:2. Súperkou Kerberovej v semifinále bude víťazka zápasu Simona Halepová (Rum-1) – Karolína Plíšková (ČR-6).

Miestna šampiónka z predvlaňajška a bývalá svetová jednotka 30-ročná Kerberová okato dominovala najmä v účinnosti prvého podania (83% – 43%), tiež využila 6 z 9 brejkbalov a zahrala 13 víťazných úderov.

Siedma prehra z ôsmich duelov

Vlaňajšia finalistka US Open 22-ročná Keysová po siedmy raz z ôsmich duelov nenašla recept na Kerberovú, ľavoruká Nemka postúpila do semifinále na „veľkej štvorke“ po prvý raz od US Open 2016, kde celkovo triumfovala. Nemka s poľskými koreňmi Kerberová dosiahla svoj 14. singlový zápasový úspech v tejto sezóne vrátane Hopmanovho pohára v Perthe, predminulý týždeň sa presadila na prípravnom turnaji v Sydney.

„Snažila som si to na dvorci užiť tak ako kedysi. Tvrdo som pracovala v mimosezónnom období a viem, že môžem hrať dobré zápasy. A to aj na veľkých turnajoch. Snažím sa nájsť ten víťazný pocit spred dvoch rokov a byť v pohode na kurte aj mimo neho,“ uviedla Angelique Kerberová.

„Mala som jeden zlý zápas, ale neplatí to pre celý turnaj. Cítim to inak. Urobila som veľa dobrých krokov na zlepšenie moje hry a je otázka času, kedy sa to ešte viac ukáže,“ skonštatovala Keysová.

Australian Open – štvrťfinále

dvojhra žien

Angelique Kerberová (Nem.-21) – Madison Keysová (USA-17) 6:1, 6:2 za 51 minút

Zostávajúci stredajší program štvrťfinále dvojhry žien:

Simona Halepová (Rum.-1) – Karolína Plíšková (ČR-6) / kompletná bilancia 6:1 (seniorská bilancia 5:1)