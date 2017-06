Kia bojuje s nedostatkom pracovných síl, oslovila už tisíce nezamestnaných

ŽILINA 26. júna (WebNoviny.sk) – Automobilový závod Kia pri Žiline zápasí v poslednom období s vysokou fluktuáciou zamestnancov, v horizonte jedného roka preto potrebuje nájsť 500 nových ľudí k výrobným linkám. „Situácia na trhu práce je podstatne iná, ako bola pred niekoľkými rokmi. Pred tromi-štyrmi rokmi sme mali fluktuáciu na úrovni 15- 20 ľudí mesačne, teraz je niekoľkonásobne vyššia. Práve preto potrebujeme zabezpečiť, aby sme mali dostatok ľudí v jednotlivých výrobných halách,“ vysvetlil vedúci personálneho oddelenia spoločnosti Kia Motors Slovakia Marián Lakatoš.

V spolupráci s úradmi práce oslovila automobilka od apríla už 2 100 nezamestnaných, z nich 1 200 absolvovalo aj pohovor a 260 dostalo aj pracovnú ponuku. Reálne však do závodu nastúpilo len 70 z nich a dodnes vydržalo pracovať iba 34. „Ten záujem a tá ochota pracovať je naozaj veľmi nízka. Ako náhle prijímame ľudí, ktorí sú dlhodobejšie nezamestnaní, potrebujeme podstatne viac času, sily, priestoru aj financií venovať na ich zaškolenie. V najbližšej dobe pripravujeme s úradom práce v Žiline program REPAS, kde chceme počas jedného mesiaca intenzívnejšie zaškoľovať a trénovať týchto ľudí na našej linke, aby nadobudli základné manuálne zručnosti, pretože to je presne to, čo tým ľuďom, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, chýba,“ dodal Lakatoš.

Automobilový závod v Tepličke nad Váhom pri Žiline tradične uprednostňuje ľudí zo žilinského regiónu. Minulý mesiac však manažment rozhodol, že v spolupráci s úradmi práce budú oslovovať a zaškoľovať aj záujemcov o prácu zo vzdialenejších regiónov a automobilka im bude prispievať na ubytovanie. V najbližších týždňoch pripravujú pohovory pre nezamestnaných napríklad z Kežmarku, Starej Ľubovne, Lučenca či Revúcej.

Automobilka ale popritom začína skúšať aj Bulharov. „Tento mesiac tu máme prvých 20 občanov Bulharska. Je to čisto na to, aby sme vyskúšali, ako sa dokážu integrovať medzi našich zamestnancov, ako dokážu vojsť do toho pracovného tempa. Ale nie je to naša priorita, len musíme mať vyskúšané všetky zdroje, nemôžeme si dovoliť to, že nám budú chýbať zamestnanci a potom tým budú trpieť naši súčasní zamestnanci,“ uzavrel Lakatoš.