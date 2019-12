Kia Motors Slovakia predstavila konečný návrh na rast platov, sporia sa najmä o výšku bonusu

Žilinská Kia Motors Slovakia predstavila finálny návrh na rast platov pre svojich zamestnancov. Odbory pritom podľa zverejnených informácií akceptovali takmer celý návrh automobilky, strany sa aktuálne sporia najmä o výšku jednorázového bonusu. Odbory ho požadujú v sume 400 eur za každý rok počas platnosti kolektívnej zmluvy, fabrika im ponúka 300 eur. Podmienkou je pritom splnený výrobný plán a odpracovaná doba.

Veľmi dynamický vývoj

Zástupcovia automobilky a odbory rokovali v stredu, ďalšie stretnutie je naplánované na piatok. V nedeľu by sa mala zísť konferencia odborov a následne by sa rokovanie malo uskutočniť hneď v pondelok.

„Ten vývoj je veľmi dynamický, ustúpili nám, ale nie je to to, čo sme požadovali,“ uviedol pre agentúru SITA predseda odborov Miroslav Chládek. Podľa neho je dôležitá nielen výška bonusu, ale aj to, kto všetko na neho bude mať nárok. Tieto informácie by ešte iba mali dostať.

„Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ odpovedal šéf odborov na otázku týkajúcu sa ďalšieho vývoja kolektívneho vyjednávania.

Kia Motors Slovakia pritom niekoľkokrát upozornila, že jej ponuka platí iba v prípade podpisu kolektívnej zmluvy v tomto roku. „My máme snahu ukončiť to do konca roka,“ reagoval Chládek.

Zmena bonusového systému

Odbory akceptovali platnosť mzdovej časti kolektívnej zmluvy na tri roky, ako aj rast mzdovej tarify, či zmenu bonusového systému. Zamestnanci Kia Motors Slovakia by si podľa návrhu fabriky mohli v nasledujúcom roku mesačne prilepšiť o 129 eur, v roku 2021 následne o 88 eur a v ďalšom roku o 82 eur. V rámci základnej mzdovej tarify navrhli odbory pôvodne mesačný rast o 80 eur, Kia Motors Slovakia v nasledujúcom roku zvýšenie o 90 eur a v dvoch ďalších o 60 eur.

V rámci príplatku za poobednú zmenu, ako aj rizikového príplatku sú návrhy oboch strán totožné, v prvom je to rast na 0,40 eura za hodinu a v druhom na 0,70 eura za hodinu v roku 2020 ako aj v rokoch 2021 a 2022.

Čo sa týka príplatku za nočnú prácu, zástupcovia zamestnancov žiadali navýšenie na 1,70 eura za hodinu, automobilka ponúkla totožný rast v budúcom roku, následne však ide nad odborársky návrh a v roku 2021 navrhuje rast na 1,90 eura a v ďalšom roku na 2 eurá.

Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov, ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 800 ľudí. Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,4 milióna vozidiel a 5 miliónov motorov.