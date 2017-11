Kickboxer Tomáš Možný zabojuje o profesionálny titul majstra sveta

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) – Kickboxera Tomáša Možného čaká v máji 2018 najväčšia výzva v jeho doterajšej profesionálnej kariére. Na 50-tisícovom Národnom štadióne vo Varšave bude 25. mája 2018 v rámci poľského národného galavečera bojovať v ringovej disciplíne K1 o opasok profesionálneho majstra sveta federácie WKN proti domácemu bojovníkovi Tomaszowi Sararovi.

Jediný Slovák so zmluvou v prestížnej Glory

Držiteľ niekoľkých opaskov majstra Európy a jediný Slovák so zmluvou v prestížnej federácii Glory, v ktorej rebríčku mu patrí aktuálne 13. priečka, sa pred niekoľkými dňami stretol so svojim súperom priamo v poľskom hlavnom meste pri podpise zmluvy na prestížny duel.

Zápas bude mať pre Tomáša špeciálnu príchuť. „Mojim snom v začiatkoch profesionálnej kariéry bolo stále, aby som raz mohol boxovať na podujatí, ktoré bude vysielať Eurosport. Pred šiestimi rokmi som dostal ponuku zúčastniť sa na boxerskej osemčlennej pyramíde, ktorú vysielal Eurosport. Veľa som od toho neočakával. Ale nakoniec som postúpil do finále, kde som sa stretol práve s Tomaszom Sararom a prehral som. Takže teraz mu to chcem po šiestich rokoch vrátiť. Je odo mňa o desať rokov starší, ale verím, že už som skúsenejší a že uspejem,“ hovorí Košičan, ktorý sa za sedem rokov v profesionálnom ringu zaradil medzi absolútnu svetovú špičku.

V zápase o opasok majstra sveta federácie WKN sa bude bojovať v piatich trojminútových kolách. „Je to môj prvý zápas o svetový titul. Bude to veľký krok a chcem určite vyhrať. Nielen preto, aby som domácemu favoritovi vrátil prehru spred šiestich rokov. Verím si,“ hovorí vyše dvojmetrový kickboxer, ktorého silnou stránkou sú predovšetkým jeho nohy a kopy.

Ku kickboxu sa dostal pomerne neskoro

Tomáš Možný sa ku kickboxu dostal pomerne neskoro, až v 14 rokoch. Už po roku trénovania sa stal juniorským majstrom Slovenska.

O ďalší rok bol už juniorským majstrom Európy a vzápätí aj juniorským majstrom sveta. Po niekoľkých amatérskych tituloch majstra Slovenska prišla v necelých dvadsiatich rokoch ponuka na prvý profesionálny zápas.

„Stretol som sa so súperom, s ktorým som predtým absolvoval sústredenie, kde ma bil ako hada. Bol starší o desať rokov, skúsenejší. Napokon som do toho išiel a podarilo sa mi ho dobre umiestneným kopom hneď v prvej minúte knokautovať,“ spomína na prvý profesionálny úspech Možný.

Prvý opasok profesionálneho Majstra Európy federácie WKN vybojoval v roku 2013 a obhájil ho aj v roku 2014 a znovu získal v roku 2016. Práve minulý rok priniesol Košičanovi s bilanciou 17 víťazstiev, 5 prehier a 1 remíza v profesionálnom ringu bilanciu zásadný zlom kariéry.

Problémy s operovaným chrbtom

Ako zatiaľ stále jediný Slovák dostal ponuku na tri zápasy v rámci prestížnej svetovej federácie Glory. V apríli 2016 v dánskej Kodani vybojoval víťazstvo nad Turkom Cihadom Kepenekom, v januári 2017 prehral v Los Angeles s Brazílčanom Jhonatom Dinizom.

„Bojovať v rámci federácie Glory je snom každého kickboxera. Je to niečo ako pre hokejistu NHL. Podľa zmluvy by som mal ešte do apríla absolvovať ešte jeden zápas. Neviem, či mi to zdravie dovolí. Sústredím sa na zápas v Poľsku,“ hovorí slovenská hviezda svetového kickboxu, ktorú niekoľkokrát pri zápasoch limitovali problémy s operovaným chrbtom, ale aj zranenia kolien.

S prípravou na prestížny májový zápas začal Tomáš Možný v týchto dňoch. V jej rámci by určite rád absolvoval aj sústredenie v obľúbenom Thajsku, ktoré sa mu ako destinácia na prípravu osvedčilo aj v minulých rokoch. „Na zápas vo Varšave sa veľmi teším. V takej obrovskej aréne som ešte nebojoval. Navyše v Poľsku sa mi tradične darí, boxoval som tam v K1 už štyrikrát a ani raz som neprehral. Príprava bude určite ťažšia, ale dám do toho všetko, aby som na poľskej pôde dokázal, že som lepší a priviezol na Slovensko opasok majstra sveta,“ dodáva Tibor Možný.