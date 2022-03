Kilde prinavrátil Nórsku slávu v super G, triumfom v Kvitfjelli si zabezpečil malý glóbus

Nórsky zjazdár Aleksander Aamodt Kilde ovládol predposledný superobrovský slalom sezóny Svetového pohára alpských lyžiarov a v predstihu sa stal držiteľom malého glóbusu za celkový triumf v tejto disciplíne.

Preteky boli veľmi tesné

Kilde sa stal celkovým víťazom SP v super G už aj predtým v sezóne 2015/2016. aktuálne má pred záverečnými pretekmi v rámci finále SP v Courcheveli nedostižný náskok 130 bodov pred Rakúšanom Matthiasom Mayerom.

Na domácej zjazdovke Olympiabakken v Kvitfjelli Kilde triumfoval s náskokom 7 stotín sekundy pred Kanaďanom Jamesom Crawfordom a 12 stotín pred Mayerom. Kilde po štvrtý raz v tejto sezóne vyhral super G a celkový počet triumfov v kariére vo Svetovom pohári navýšil na trinásť. „Som spokojný so svojou jazdou, ale preteky to boli veľmi tesné. Vyhrať pred domácimi divákmi v prekrásnom počasí a skvelých podmienkach, nemôžem si želať nič lepšie. Zisk glóbusu si veľmi cením, je to ďalší splnený sen. Som plný emócií, takmer to nevydržalo moje srdce,“ uviedol Aleksander Aamodt Kilde podľa AP.

Nórsky malý glóbus za super G po troch rokoch

Nórski muži si prinavrátili malý glóbus za super G po troch rokoch. Zjazdári zo severu Európy v rokoch 2012 – 2018 osemkrát za sebou ovládli hodnotenie druhej najrýchlejšej disciplíny v SP zásluhou Aksela Lunda Svindala a Kjetila Jansruda.

Prvý ukončil kariéru po MS 2019 vo švédskom Aare, druhý práve tento víkend v Kvitfjelli. V celkovom poradí SP sa Kilde dostal na 1050 bodov, ale na druhom mieste stále zaostáva za švajčiarskym lídrom Marcom Odermattom o 189 bodov.