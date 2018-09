Kim Čong-un je otvorený a skvelý, vraví Trump a hovorí o druhom summite so Severnou Kóreou

NEW YORK 25. septembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho druhé stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom sa bude odohrávať podobne ako to prvé, s výnimkou lokality.

Uskutoční sa v „nie príliš vzdialenej“ budúcnosti, avšak nestretnú sa na rovnakom mieste. Miesto stretnutia sa ešte určuje, Trump však podľa amerických predstaviteľov údajne dúfa, že by sa summit mohol konať na území Spojených štátov. Prezident dodal, že detaily oznámia už „čoskoro“.

Trump a Kim sa prvýkrát stretli v júni v Singapure, kde hovorili o denuklearizácii Kórejského polostrova. Trump sa k téme vyjadril v pondelok počas stretnutia s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom v New Yorku.

Kima zároveň označil za „veľmi otvoreného“ a „skvelého“. Mun sa s Kimom stretol minulý týždeň a americkému prezidentovi priniesol od vodcu Severnej Kórey osobný list.