Kim Čong-un napísal Trumpovi list, do Bieleho domu ho prinesie severokórejská delegácia

NEW YORK 31. mája (WebNoviny.sk) – Severokórejský vodca Kim Čong-un napísal list americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Do Bieleho domu ho v piatok prinesie severokórejská delegácia na čele s podpredsedom Ústredného výboru severokórejskej komunistickej Kórejskej strany práce Kim Jong-Čcholom.

Dátum summitu nie je známy

Po štvrtkových rokovaniach so Severokórejčanmi v New Yorku o tom informoval americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Rozhovory so severokórejskou delegáciou podľa neho priniesli „veľký pokrok“. Čo je obsahom listu, to Pompeo prezradiť nechcel. Nevedel ani potvrdiť, či sa plánovaný summit USA – Severná Kórea uskutoční v pôvodnom termíne.

Nádej, že summit sa bude konať v pôvodnom termíne a na pôvodne plánovanom mieste, teda 12. júna v Singapure, vyjadril vo štvrtok aj prezident Trump, hoci on sám pôvodne tento summit minulý týždeň odvolal. „Dúfajme, že rokovanie bude dvanásteho,“ vyhlásil vo štvrtok prezident.

Odpoveď na list od Trumpa

Kimov list bude podľa všetkého odpoveďou na list od Trumpa, ktorý americký prezident poslal severokórejskému vodcovi minulý týždeň. Práve v tomto liste mu oznámil, že summit USA – KĽDR sa ruší, čo odôvodnil „obrovským hnevom a otvoreným nepriateľstvom“ v oficiálnych vyhláseniach Severnej Kórey.

Po Trumpovom liste severokórejský režim takmer okamžite otočil a kritiku Južnej Kórey a Spojených štátov opäť vystriedali prívetivé vyhlásenia. Trump koncom minulého týždňa priznal, že jeho list Kimovi bol súčasťou premyslenej taktiky. „Všetci hrajú hry,“ povedal.