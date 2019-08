Kim Čong-un sa ospravedlnil za raketové skúšky a chce sa opäť stretnúť, napísal v tweete Trump

Prezident komunistickej Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-un sa ospravedlnil za raketové skúšky, ktoré jeho krajina v poslednom čase podniká, a vyjadril želanie opäť sa stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Ten to napísal v sobotu na Twitter. Návrh na stretnutie bol obsiahnutý v najnovšom trojstranovom Kimovom liste Trumpovi, o ktorom prezident USA informoval už v piatok a v sobotňajšom tweete ho označil za „nádherný“.

Trump vyjadril želanie tiež sa s Kimom opätovne stretnúť „v nie veľmi vzdialenej budúcnosti“.

Kim sa podľa Trumpa v liste sťažuje na spoločné americko-juhokórejské vojenské cvičenia. O tých sa v Trumpovom tweete píše ako o „smiešnych a nákladných“, nie je však jasné, či ich tak označuje Kim, alebo Trump.

Kim podľa Trumpa ponúkol isté „menšie ospravedlnenie“ za raketové testy KĽDR a napísal, že akonáhle skončia americko-juhokórejské cvičenia, prestanú aj severokórejské raketové testy.

….also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2019