Kim Čong-un vyvrátil špekulácie o jeho zdravotnom stave, po dvadsiatich dňoch objavil na verejnosti

Severokórejský líder Kim Čong-un sa po 20 dňoch objavil na verejnosti. Ako v sobotu informovali tamojšie štátne médiá, vodca oslávil dokončenie továrne na hnojivá neďaleko Pchjongjangu.

Kim sa podľa oficiálnej Kórejskej centrálnej spravodajskej agentúry na piatkovom podujatí zúčastnil spolu s ďalšími vysokými štátnymi predstaviteľmi, vrátane jeho sestry Kim Jo-čong, ktorú mnohí analytici označujú za jeho možnú nástupkyňu v prípade, že by ďalej nemohol vládnuť.

Štátne médiá zverejnili fotografie a videá usmiateho Kima oblečeného v čiernom, ako si obzerá fabriku alebo prestriháva obrovskú pásku.

Špekulácie o zdravotnom stave

Špekulácie týkajúce sa Kimovho zdravia sa rozšírili, keď sa 15. apríla neukázal na oslavách 108. výročia narodenín svojho starého otca.

To je pritom najdôležitejšie podujatie v Severnej Kórei a 36-ročný Kim ho nevynechal, odkedy v roku 2011 prevzal moc po svojom otcovi.

Destabilizácia Severnej Kórey

Keďže ide o absolutistického vládcu krajiny disponujúcej jadrovými zbraňami, je Kimovo zdravie v centre intenzívneho záujmu tak regionálneho, ako aj globálneho.

V prípade, že by sa mu niečo stalo, mohlo by to podľa expertov viesť k destabilizácii Severnej Kórey.