Kiná CINEMAX otvárajú svoje prevádzky s ponukou veľkofilmov aj oscarovských hitov

S uvoľňovaním pandemickej situácie prichádza radostná správa pre filmových fanúšikov – sieť multikín CINEMAX otvorí 27. mája svoje prevádzky. Hneď úvodný víkend sa ponesie v znamení rôznorodej ponuky silných titulov, milovníci videohier sa navyše môžu tešiť na atraktívnu súťaž.

Kiná CINEMAX privítajú svojich prvých návštevníkov po pandémii už vo štvrtok a za dodržania všetkých protipandemických opatrení. V ružových, oranžových a žltých okresoch tzv. covid automatu bude v kinách k dispozícii aj možnosť občerstvenia, bufety ponúknu svoj tradičný sortiment, ktorý si publikum obľúbilo v časoch pred pandémiou.

O lákavé snímky v programe takisto nebude núdza. Jedným z najväčších ťahákov sa hneď v úvodnom víkende isto stane akčný fantasy film Mortal Kombat, ktorý je adaptáciou populárnej série videohier. V jeho príbehu hlavný hrdina – MMA zápasník Cole Young – zistí, že jeho poslanie je omnoho dôležitejšie, než len prehrávať zápasy v ringu za peniaze. Spolu s ďalšími vyvolenými bojovníkmi začne trénovať, aby sa mohol v legendárnom turnaji postaviť zoči-voči démonickým súperom z nepriateľskej ríše a bojovať o záchranu univerza.

Foto: Continental film

V súvislosti s uvedením snímky Mortal Kombat do kín pripravil CINEMAX spoločne so sieťou predajní ProGamingShop.sk zaujímavú súťaž. Stačí v nej zájsť počas prvého týždňa na tento film do kina a vyplniť na jeho webstránke (www.cine-max.sk) registračný formulár s číslom vstupenky. Hlavnou cenou bude herná konzola PlayStation 5 a možnosť zahrať si hru Mortal Kombat na veľkom plátne vo vybranom kine CINEMAX s raperom Strapom. Lákavou cenou je však aj zberateľská busta hrdinu známeho ako Sub Zero či hra Mortal Kombat 11 na vybranú hernú platformu. Súťaž potrvá do 2. júna a podrobnosti o nej ponúka webstránka kina.

Film Monster Hunter je takisto adaptáciou populárnej videohry a publikum sa v ňom spolu s hlavnou hrdinkou (Mila Jovovich) prenesie do inej dimenzie. V tej vládnu zúrivé monštrá a v snahe vrátiť sa domov bude musieť poručíčka Artemis bojovať o holý život. Pomôcť jej môže záhadný lovec (Tony Jaa), ktorého zručnosti a skúsenosti z neznámeho sveta sú pre prežitie viac než užitočné. Podarí sa im nájsť spoločnú reč a zvládne Artemis návrat do našej dimenzie?

Foto: Itafilm

Silným filmovým hrdinkám venuje pozornosť aj dvojica snímok, ktoré bodovali počas tohtoročného odovzdávania ocenení americkej Akadémie filmových umení a vied, známych Oscarov. Snímka Krajina nomádov získala dohromady tri ocenenia – pre najlepší film roka, najlepšiu réžiu a najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. Rozpráva príbeh ženy (Frances McDormand), ktorá sa po strate všetkých životných istôt vydáva na cestu americkým západom a hľadá svoju identitu ako moderný kočovník.

Foto: CinemArt

Snímka Nádejná mladá žena má na svojom konte Oscara pre najlepší pôvodný scenár. Ten sleduje Cassie (Carey Mulligan), ktorá bola donedávna nádejnou mladou ženou z názvu. Zo záhadných dôvodov sa však všetko zmenilo a v jej živote teraz nie je nič také, akým sa zdá. Je múdra, provokatívne prefíkaná a po nociach žije tajný druhý život. Nečakané zoznámenie v kaviarni, kde pracuje, jej však ponúkne šancu napraviť krivdy minulosti. Kam až bude ochotná zájsť?

Foto: CinemArt

A kam zavedie nové dobrodružstvo najznámejšiu animovanú dvojicu filmového plátna? Tom a Jerry sa v ňom vydajú z domova do veľkého sveta – a to rovno do toho nášho, reálneho, bez animácie! Myšiak Jerry sa presťahuje z vidieka do veľkomestského hotela a spolu s kocúrom Tomom budú musieť sympatickej zamestnankyni Kayle (Chloë Grace Moretz) pomôcť zachrániť svadbu storočia, ktorú organizuje. Pre všetky zapojené strany to bude výzva, pre detské aj dospelé publikum v kine obrovská zábava.

Foto: Continental film

Dáta zo Slovenska i zahraničia dokazujú, že kiná sa od začiatku pandémie ani raz nestali ohniskom nákazy a pri dodržiavaní základných opatrení ponúkajú bezpečný priestor pre trávenie voľného času. Kiná CINEMAX sa tešia, že od 27. mája budú môcť svojim návštevníkom a návštevníčkam znova ponúknuť MAXIMÁLNY FILMOVÝ ZÁŽITOK!

Zoznam kín v sieti CINEMAX:

Banská Bystrica – Europa, Bratislava – Bory Mall, Dunajská Streda – Max, Košice – Optima, Martin – Tulip, Nitra – Max, Poprad – Max, Prešov – Max, Skalica – Max, Trenčín – Max, Trnava – Aréna a Max, Žilina – Max

Informačný servis