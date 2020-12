Kiná CINEMAX otvoria 10. decembra a ponúknu viacero horúcich filmových noviniek

MAXIMÁLNY FILMOVÝ ZÁŽITOK si budú môcť diváci a diváčky vychutnať v kinách CINEMAX znova od 10. decembra. Za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení sa najväčšia sieť kín rozhodla otvoriť všetky prevádzky a v programe ponúkne viacero očakávaných titulov.

Dáta zo Slovenska i zahraničia dokazujú, že kiná sa od začiatku pandémie ani raz nestali ohniskom nákazy a pri dodržiavaní základných opatrení ponúkajú bezpečný priestor pre trávenie voľného času. Pri vstupe do každého z kín CINEMAX nájdu návštevníci a návštevníčky bezkontaktné dávkovače dezinfekcie, informácie o rozostupoch ich budú čakať na zemi a zamestnancov kina budú chrániť rukavice aj plastové štíty. Kapacita kinosál bude obmedzená na 50 % a vetranie v každej z nich bude naďalej fungovať na princípe vonkajšej cirkulácie vzduchu – ten z interiéru bude odvádzaný von a namiesto neho bude dovnútra prúdiť čerstvý vonkajší vzduch. Zakázaná bude konzumácia občerstvenia v priestoroch kina a povinnosťou zostane správne nasadené rúško. Vďaka tejto kombinácii opatrení si budú môcť filmoví fanúšikovia a fanúšičky vychutnať svoje obľúbené snímky bez obáv o zdravie seba či svojich blízkych.

Foto: CINEMAX

V nabitom programe stihne CINEMAX do Vianoc uviesť hneď niekoľko mimoriadne zaujímavých filmových noviniek. Hneď po otvorení kiná ponúknu napríklad nemeckú komédiu Nightlife s obľúbeným hercom Elyasom M´Barekom, aj u nás dobre známym vďaka trilógii Fakjú pán profesor či letnému hitu Príliš dokonalé tajomstvá. Milovníkov akčných filmov poteší aktuálny triler Liama Neesona s názvom Pre balík prachov. Polepšený zlodej, stvárnený práve Neesonom, sa bude snažiť zavesiť svoju kriminálnu kariéru na klinec, čo sa však ukáže byť celkom nebezpečným rozhodnutím.

Foto: Continental film

Týždeň pred Vianocami sa do kín vráti jedna z najobľúbenejších superhrdiniek komiksových zošitov i filmového plátna. Film Wonder Woman 1984 je pokračovaním úspešného blockbusteru z roku 2017, tentoraz bude amazonská princezná Diana v podaní Gal Gadot zachraňovať svet v pestrofarebných 80. rokoch minulého storočia. Detské publikum sa môže tešiť na animovaný film 100 % vlk, v ktorom hlavného hrdinu – syna vlkolačej rodiny – čaká prvá premena na monštrum. Namiesto vlka sa však premení na rozkošného pudlíka a kým zapadne okrúhly mesiac, zažije viac dobrodružstiev, než by si dokázal predstaviť.

Foto: Continental film

Vo vianočnom čase si potom bude môcť publikum vychutnať aj českú komédiu Matky o štvorici žien, ktoré zažívajú radosti i starosti rôznych fáz materstva. Kolekciu atraktívnych titulov doplní napríklad aj najnovší film z produkcie animačného štúdia Pixar. V snímke Duša sa bude zosnulý učiteľ hudby snažiť o návrat do svojho pôvodného života zo sveta, v ktorom si duše hľadajú nové osobnosti. Okrem originálnej animácie čaká detské i dospelé publikum množstvo zábavy aj dojatia v kombinácii, akú vie bezkonkurenčne namiešať práve Pixar.

Sieť CINEMAX otvorí svoje prevádzky 10. decembra, online nákup vstupeniek bude na webstránkach spoločnosti spustený už začiatkom najbližšieho týždňa. Koniec roka bude patriť MAXIMÁLNYM FILMOVÝM ZÁŽITKOM vo vašich obľúbených kinách!

Zoznam kín v sieti CINEMAX:

Banská Bystrica – Europa, Bratislava – Bory Mall, Dunajská Streda – Max, Košice – Optima, Martin – Tulip, Nitra – Max, Poprad – Max, Prešov – Max, Skalica – Max, Trenčín – Max, Trnava – Aréna a Max, Žilina – Max

