Kiná premietajú šteklivú českú komédiu Pánsky klub o závislosti na…

Milujú ženy, niekedy až príliš… Snažia sa preto udržať svoje libidá na uzde. Podarí sa neskúsenej terapeutke skrotiť sexuálnu závislosť piatich mužov, ktorí sa prihlásili na jej liečebné sedenia? Na plátna slovenských kín práve teraz prišla nová česká komédia s názvom Pánsky klub, v ktorej budú musieť hrdinovia prekonať samých seba.

Foto: Punk Film

Nesúrodú päticu mužov spojí dohromady terapia pre eroticky závislých. Sympatický a nesmelý učiteľ Cyril sa obáva svojich šteklivých predstáv o študentkách. Drsný erotoman a notorický záletník Eda si stále dokazuje svoju mužnosť. Mladý IT-čkar Martin sa prezentuje ako veľký milovník, ale jeho vystupovanie budí skôr rozpaky. Postarší scenárista Přemek by sa rád ubránil zvádzaniu svojej dlhoročnej múzy, zatiaľ čo vyhorený rocker Gigi už má to najlepšie očividne dávno za sebou… Alebo nie? Sedenia výstredných účastníkov prebiehajú pod taktovkou psychologičky Lindy, ktorej sa terapia čoskoro vymkne z rúk. Opraty prevezmú samotní klienti, stretnutia naberajú nečakaný spád a o humorné situácie, zdá sa, nebude núdza.

V priebehu spoločných sedení sa komickí a neobratní hrdinovia cez príbehy ostatných účastníkov dozvedajú viac aj sami o sebe a začína sa ukazovať, že cesty k šťastiu môžu mať mnoho podôb. Nikdy nie je neskoro pokúsiť sa vo svojich milostných životoch niečo napraviť. Hlavnú ženskú úlohu navonok sebavedomej, no v jadre zraniteľnej terapeutky si zahrala Kristýna Hrušínská, vnučka legendárneho herca Rudolfa Hrušínského a dcéra Jana Hrušínského, ktorý sa vo filme tiež objavil. Jej klientov stvárnili známi herci Jiří Mádl, Bolek Polívka, Milan Šteindler, Zdeněk Žák a vychádzajúce herecká hviezda Martin Leták. Tešiť sa môžu aj fanúšikovia herečiek Dany Syslovej, Nely Boudovej, Hany Vagnerovej či Patricie Pagáčovej.

Foto: Punk Film

„Cyril šiel na terapiu pre sexuálne závislých preventívne – ešte vôbec nič neurobil, ale trápia ho erotické predstavy o jeho študentkách. Je veľmi poctivý, nechce zničiť svoje manželstvo a rozhodol sa to riešiť. V hĺbke duše je to veľký gentleman,“ hovorí o svojej postave Jiří Mádl, jeden z najobsadzovanejších českých hercov, aj u nás známy z filmov ako Snowboarďáci, Gympl, Bathory či Denník moderného fotra.

Foto: Punk Film

Herecká legenda Bolek Polívka stvárňuje vo filme najstaršieho z účastníkov terapie, noblesného scenáristu Přemka, ktorý zvažuje, či sa má nasťahovať k svojej dlhoročnej milenke. O ženách, ktoré sú aj jemu samého múzami, Polívka hovorí: „Ženy sú v mnohom vytrvalejšie a rezistentnejšie, než sme my muži, a my by sme si mali vziať z ich cieľavedomosti a vytrvalosti príklad. Život bez žien by bol nemožný a smutný. A my starší muži ideme mladším dobrým príkladom, pretože na zlé sa už nezmôžeme.“

Film Pánsky klub je adaptáciou úspešnej divadelnej hry, ktorú pre Divadlo Na Jezerce napísal i zrežíroval multitalentovaný tvorca Matěj Balcar. Komédiu o láske v jej rôznych podobách prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

