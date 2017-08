Kiná už čoskoro zachváti Tulipánová horúčka

BRATISLAVA 28. augusta 2017 (WBN/PR) – Príbeh o umení, kráse, túžbe, chamtivosti, zrade a pomste sa odohráva v dobe, kedy Amsterdam ovládla tulipánová horúčka. Rovnomenný film s hviezdnym hereckým obsadením sa v kinách premieta od 31. augusta.

Nebývalý záujem o tulipánové cibuľky spôsobila obyčajná náhoda, kedy sa podarilo vypestovať viacfarebný exemplár so zvlnenými okrajmi. Nový netradičný vzhľad pôvodne jednoduchého kvietku rozpútal v Holandsku absolútne šialenstvo. Všetci chceli vlastniť aspoň jednu cibuľku a obrovský dopyt vyhnal ceny do astronomických výšok. Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev boli ochotní predávať domy a celé majetky, aby sa dostali k tulipánom. Mnohým sa podarilo jedinou transakciou neuveriteľne zbohatnúť. Za cibule tulipánov sa platili neuveriteľné ceny, ktoré predstavovali v tej dobe 15 až 20-násobok ročného platu remeselníka a v prepočte na dnešnú menu dosahovali niektoré hodnotu až 70.000 EUR.

Do tejto éry je zasadený aj príbeh filmu TULIPÁNOVÁ HORÚČKA, ktorý bol nakrútený podľa rovnomenného knižného bestselleru anglickej spisovateľky Deborah Moggachovej. Pre bohatého obchodníka Cornelisa Sandvoorta (Christoph Waltz) je najväčším šťastím jeho mladá a krásna manželka Sophia (Alicia Vikander), ktorá mu ukradla dušu. Je pre neho všetkým a dúfa, že práve ona mu prinesie radosť, ktorá sa nedá kúpiť za nijaké peniaze. Lenže Sophia má dvadsaťštyri rokov a jej manžel šesťdesiat. Je mu nesmierne vďačná za to, že ju vytrhol z biedy, ale nikdy ho nemilovala. Noci strávené v posteli s manželom nie sú pre ňu potešením, ale iba povinnosťou.

Cornelis túži po dedičovi, ale splodiť dieťa so Sophiou sa mu zatiaľ nepodarilo. Hľadá teda aj iné možnosti, ako zachovať svoj odkaz tým, čo prídu po ňom. Rozhodne sa pre obraz – objedná si portréty seba aj svojej ženy u mladého talentovaného maliara Jana van Loosa (Dane DeHaan). V tej chvíli netuší, akú lavínu nešťastných udalostí tým spustí. Zároveň s maľbou Sophie na plátne sa postupne rodí vášnivá túžba a zakázaný vzťah medzi umelcom a jeho modelkou. Milenci sa čoraz viac zamotávajú do spleti klamstiev a podvodov. Ich jedinou nádejou na spoločnú budúcnosť je vzácna tulipánová cibuľka, vďaka ktorej by získali množstvo peňazí a Sophia by bola voľná. Vymyslia veľkolepý plán, ale jeho realizácia nebude vôbec jednoduchá.

