King Shaolin zverejnili klip k piesni Born Free!, sleduje členov kapely od narodenia po súčasnosť

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Kapele King Shaolin sa narodil klip s netradičným vizuálom. Druhý klip z nového albumu Play Against The Rules ku skladbe Born Free! kapela poňala osobne.

Je odrazom ich života a slobody. Uvidíme v ňom členov kapely od narodenia až po súčasnosť, fotky, prvé dotyky s hudbou a hudobnými nástrojmi, zábery z koncertov aj mimo nich, ktoré dotvára animácia talentovaného člena kapely Norberta Neuschla.

„Pri príležitosti päťročnice kapely sme sa rozhodli vytvoriť klip, ktorý by zachytil a predstavil divákovi toto obdobie. Životom kapely žijeme intenzívne už pomaly šiesty rok a naozaj veľmi veľa sme toho spoločne zažili. Zahrali sme viac ako 400 koncertov, vydali dva albumy a jedno EP a najazdili tisíce kilometrov. Skladba „Born Free!“ je oslavou života, a preto sme sa rozhodli, že z videomateriálov, ktoré sme nazbierali za posledné roky, urobíme časozberný klip. Na scenári sme pracovali s našim manažérom a mentorom Lumírom Matim a tvorcom diela Norbertom Neuschlom,“ približuje námet klipu spevák Dominik Štofko.

Z vlastnej dielne

Klip vytvoril a animoval basgitarista kapely Norbert Neuschl, ktorý stojí aj za umeleckou značkou NEUSCHL. Diela tohto kreatívneho tímu sme mohli vidieť na viacerých výstavách po celom Slovensku. Navyše Norbert spolupracoval s viacerými umelcami na hudobných a výtvarných projektoch a tvorbe animovaných videoklipov.

„Bolo oveľa náročnejšie vytvárať komplexné dielo pre vlastnú kapelu, ako keď pracujem pre klienta, s ktorým ma nespája spoločná minulosť. Vyžaduje to oveľa osobnejší vklad. Avšak mám rád výzvy, preto som ponuku prijal a, samozrejme, mám rád aj kapelu,“ vyjadril svoje pocity Norbert Neuschl.

Jeho rukopis kresby je vo videu citeľný a dodáva klipu osobitý umelecký ráz. Prelínanie kreslenej animácie s archívnymi zábermi dodáva videu na dynamike a taktiež poukazuje na slobodnú myseľ, o ktorej Dominik spieva.

Dieťa je v každom z nás

„Každý človek sa rodí s úplne čistým štítom a od prvej sekundy sa formuje jeho osobnosť a názory, ktoré sú ďalej pečatené jeho činmi. Myslím, že je to niečo, čo stojí za zamyslenie, ak chce človek robiť svet lepším,“ prezradil autor skladby a spevák Dominik Štofko.

„Paradoxom je, že táto skladba sa dostala na album veľmi nečakane a úplne na poslednú chvíľu. A dnes sme nesmierne radi, že sme ju vybrali ako singel a dočkala sa tohto pre nás hodnotného vizuálu,“ dodal kapelník Michal Neffe.

King Shaolin ročne odohrajú viac ako 90 koncertov. V druhej polovici septembra čakajú kapelu ďalšie koncerty po celom Slovensku. Okrem toho k päťročnici kapely chystajú slovenské klubové turné, ktoré sa bude konať na jar roka 2018.

Kapela King Shaolin

* debutovala albumom Road To The Machiavelli Valley (2012), z ktorého pochádzajú piesne Japan, My Road či Never Knows. Začiatkom roka 2014 začali pôsobiť aj ako sprievodná kapela Celeste Buckingham.

V roku 2015 získali na Medzinárodnom festivale piesne v poľskom Rzeszówe druhé miesto a Dominik Štofko si vďaka skladbe Friend odniesol ocenenie za najlepšiu kompozíciu. V skupine pôsobia aj Norbert Neuschl (basgitara, sprievodné vokály), Michal Neffe (gitara) a Michal Uličný (bicie nástroje).

Vlani vydali EP Burn Inside a tento rok v marci spomínanú štúdiovku Play Against The Rules. K spomínanej päťročnici chystajú slovenské klubové turné, ktoré sa bude konať na jar 2018.

Informácie pochádzajú od PR manažéra Marca Maseratiho a z archívu agentúry SITA.