Kirsten Fuchs: NAŠE ŠATY! „Ale je to skutočne tak?“

Hrá: Alexandra Palatínusová

Preklad: Marián Chalány, Jindřich Martinec

Úprava: Martin Kubran

Realizácia: Martin Kubran, Marián Chalány

Umelecká spolupráca: Kristína Svarinská, Ingrid Timková

Výtvarná spolupráca: Igor Stančík, Martina Širáňová

Technická spolupráca: Eduard Mikuš

Verejné generálky: 10.10. o 10:00 a 11.10. o 10:00 v Štúdiu L+S

Premiéra 11.10.2019 o 19:00 v Štúdiu L+S

1. repríza 16.10.2019 o 9:00 a 11:30 v Štúdiu L+S

Čas: 80 minút, vek 14+

1. premiéra divadelnej sezóny 2019/2020

Divadelná sezóna 2019/2020

Umelecký šéf: Peter Kuba, riaditeľ: Martin Kubran

Klára má 16 alebo 17 rokov. Býva v Berlíne alebo v Bratislave, proste v Európskej Únii.

Prvý krát býva sama, a chcela by so susedmi v dome dobre vychádzať.

Chcela by so všetkými dobre vychádzať.

Bude mať vlastný vlog o móde, a chcela by, aby mal veľa lajkov.

Tento deň je však od začiatku čudný.

Všetko to mala v hlave ako tak upratané, ale v tento deň spravila dvojité salto.

Klára: „Intenzívne cítim, ako môj mozog vďaka premýšľaniu za posledných pár hodín zosilnel.

Ako sval, ktorý sa musí používať.

Budem trénovať, lebo ho potrebujem!

Nie žeby som doteraz o veciach nepremýšľala.

Len som sa bála.

Bála som sa myslieť sama za seba.“

Čo je to extrémizmus? Populizmus? Neonacizmus?

A ako je možné, že sa nám extrémisti prihovárajú aj z parlamentu?

Aké sú základné ľudské práva a slobody?

Čo je to kritické myslenie? Čo je to občianska zodpovednosť?

Čo je to tolerantnosť a rešpekt? Čo je to spravodlivosť a solidarita?

Súčasný text nemeckej autorky v premiére na slovenskom javisku, ktorého téma je pálčivo aktuálna.

K najbližším voľbám pôjdu po prvý krát mladí dospelí narodení po roku 2000. Významnú časť prvovoličov oslovujú strany šíriace nacionalistické, protieurópske a protidemokratické bludy.

Premýšľajme a hovorme o tom s nimi.

Inzercia