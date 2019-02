Kiska by mal dôkladne vysvetliť daňové nezrovnalosti, Matovič mu však verí v prípade vyhrážok Fica

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska by mal zodpovedne vysvetliť daňové nezrovnalosti v súvislosti s jeho spoločnosťou KTAG.

Uviedol to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Na druhej strane líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností verí vyjadreniam Kisku o vyhrážkach expremiéra Roberta Fica (Smer-SD).

„Tomu verím, pretože Fico by bol toho schopný. Na druhej strane som od začiatku hovoril a vyzýval prezidenta Kisku, aby dôkladne vysvetlil nezrovnalosti v súvislosti s firmou KTAG. Nechápem, prečo si chceli dať predvolebnú kampaň do nákladov, ale je to na pánovi prezidentovi, aby to objektívne vysvetlil,“ povedal Matovič.

Padni komu padni

Líder OĽaNO tiež hodnotil neúspešnú opakovanú voľbu kandidátov na ústavných sudcov, kde sa podľa jeho slov politická opozícia zachovala na rozdiel od koalície zodpovedne.

„Ak sa ukáže, že ten obvinený konateľ bude odsúdený, a mal na tom podiel aj pán prezident, tak by, samozrejme, mal odísť z politického života. Skutočne, ak budú polícia, prokuratúra a súdy fungovať tak ako majú, tak padni komu padni. V súčasnosti ešte môžeme mať otázniky, či sú orgány činné v trestnom konaní skutočne nezávislé,“ povedal Matovič.

Matovič je presvedčený o Ficovi

V súvislosti s voľbou ústavných sudcov je Matovič presvedčený, že Fico, aj napriek tomu, že povedal, že nebude kandidovať, môže otočiť, a predsa len sa na voľbe zúčastní.

„Áno, teraz v najbližšej voľbe nepôjde, ale ak bude mať v paláci svojho prezidenta Maroša Šefčoviča, môže pokojne otočiť a opäť kandidovať (napríklad v tretej voľbe, poznámka SITA),“ uviedol líder OĽaNO.

Podľa neho sa opozícia pred voľbou dohodla a pred novou voľbou jeho hnutie opakovane osloví aj stranu Most-Híd. Nových sudcov bude Národná rada SR voliť na marcovej schôdzi, kandidátov môžu navrhovať oprávneného inštitúcie, alebo jednotlivci do 5. marca.