Kiska chce vrátiť dôveru občanov v súdnictvo, apeloval na zmenu ústavy

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – O tom, ako vrátiť dôveru občanov v súdnictvo, hovoril vo štvrtok prezident Andrej Kiska s novou predsedníčkou Súdnej rady SR Lenkou Praženkovou. Ako prezident po stretnutí pre médiá uviedol, je dôležité, aby občania verili, že súdy budú vždy objektívne a budú konať v ich záujme.

Chaos a netransparentnosť

Prezident spresnil, že hovorili aj o téme odchodu sudcov nad 65 rokov do dôchodku a menovaní nových sudcov. „Menoval som už stovky nových sudcov a mal som z nich skutočne nesmierne dobrý pocit. Sú to ľudia, ktorí chcú vrátiť súdnictvu dobré meno a chcú byť hrdí na to, že sú sudcovia,“ uviedla hlava štátu.

Na druhej strane pri odchode sudcov do dôchodku nastáva podľa Kisku „žiaľ chaos a netransparentnosť“. Prezident podľa ústavy môže na základe predloženého návrhu zo súdnej rady odvolať sudcu z funkcie. Ak nejaký súd ešte potreboval, aby daný sudca bol aktívny, tak Kiska vyhovel žiadosti a neodvolal ho z funkcie.

Odchod sudcov do dôchodku

Na druhej strane je nález Ústavného súdu SR, ktorý umožňuje rade rozhodnúť či vôbec sudcu nad 65 rokov predloží prezidentovi na odvolanie. Opakovane prezident apeloval na zmenu ústavy, aby bol presne stanovený vek odchodu sudcov do dôchodku. Bolo by to transparentné a jasné, podčiarkol.

Praženková ubezpečila, že Súdna rada SR má záujem na tom, aby sa dôveryhodnosť justície zvýšila. S prevažnou väčšinou sudcov, ktorí sú v súčasnosti v talári, možno túto cestu nastoliť, vyhlásila. Obnova sudcovského stavu je prirodzený jav, s tým že problematika odchodu sudcov nad 65 rokov do dôchodku je zložitá a určite bude predmetom rokovania rady, aby sa stanovili jasné nediskriminačné pravidlá, avizovala šéfka súdnej rady.