Kiska, Fico aj Lajčák vyjadrili sústrasť pozostalým po obetiach útoku v Barcelone

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska vyjadril sústrasť pozostalým po obetiach teroristického útoku, ktorý sa stal dnes podvečer v španielskej Barcelone. Útočník v bielej dodávke narazil do davu ľudí na rušnej ulici Las Ramblas.

Podľa španielskych médií si útok zatiaľ vyžiadal 13 obetí a desiatky zranených. „Veľmi smutné správy z Barcelony. Vyjadrujem najhlbšiu sústrasť všetkým rodinám postihnutým týmto teroristickým útokom,“ uviedol Kiska na svojom twitterovom konte.

Very sad news from #Barcelona today. Deepest condolences to all the families affected by this terrorist attack.

— Andrej Kiska (@Andrej_Kiska) 17. srpna 2017