Kiska kritizuje odmietnutie peňazí USA, v kontexte iných problémov to pokladá za absurdné

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Rozhodnutie odmietnuť peniaze od Spojených štátov amerických na infraštruktúru slovenských vojenských letísk je nepochopiteľné. Uvádza to prezident Andrej Kiska vo svojej reakcii na kroky Ministerstva obrany SR.

Veľký dlh voči Ozbrojeným silám SR

Podľa jeho slov má Slovensko veľký dlh voči Ozbrojeným silám SR, keď investície odkladalo celé roky. Kiska tiež pripomenul, že Ruská federácia je pre Slovensko istou bezpečnostnou hrozbou a podceňovať ju by nebolo rozumné.

Proti finančnej pomoci od USA sa postavili predstavitelia Slovenskej národnej strany (SNS), ktorí navyše podmienili jej odmietnutie zotrvaním vo vládnej koalícii.

Rezort obrany následne informoval o tom, že Slovensko tieto peniaze nepríjme. Za ich prijatie sú opozičné strany aj koaličný Most-Híd a žiadajú vysvetlenie postupu Ministerstva obrany SR. Informáciám o odmietnutí peňazí nerozumie ani minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorého rezort rokuje s americkou stranou.

Dôležitosť členstva v NATO

„Mrzí ma, že predstavitelia vlády a premiér v Európe a vo svete hovoria o dôležitosti nášho členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, ale potom doma počúvame názory, že naše členstvo v NATO ako keby obmedzovalo našu suverenitu. Slovensko má dlhodobo obrovský investičný dlh z pohľadu investícií do armády, či už je to technika, budovy, letiská. Pre mňa je nepochopiteľné, ak náš spojenec ponúka finančnú pomoc a my ju odmietame. Samozrejme, je na vyjednávacej schopnosti ministerstva obrany, za akých podmienok a čo všetko musí zmluva obsahovať,“ uviedol Kiska.

Prezident spomenul aj kontext iných problémov, ktoré trápia slovenských občanov, ako napríklad nemocnice či školstvo. „Zvlášť smutné a nepochopiteľné je to v situácii, keď my sami vidíme na Slovensku rozbité cesty, nemocnice, školy a do toho musíme investovať naše peniaze. Odmietanie finančnej pomoci v takejto situácii pokladám za absurdné. Americká vláda nám ponúka 105 miliónov dolárov na opravu vojenských letísk. Slovenská vláda a ministerstvo obrany pritom nedávno rozhodli, že kúpime 14 stíhačiek F16 v hodnote 1,6 miliardy eur,“ dodal Kiska.

Obrana je o dôvere

„Dnes pri oslavách 20. výročia vstupu Českej republiky, Poľska a Maďarska do NATO som v Prahe za účasti prezidentov krajín Visegrádskej štvorky povedal, že obrana je pre mňa vo veľkej miere o dôvere. O dôvere občanov, že ich dokážeme ochrániť. A to nedosiahneme tým, že budeme spochybňovať naše členstvo v NATO alebo EÚ. Že budeme relativizovať alebo zľahčovať naše ohrozenia. Že budeme tvrdiť, že hrozby z nelegálneho či agresívneho konania Ruska neexistujú. Alebo že sa budeme tváriť, že propaganda, zneužívanie informácií a dezinformácie sú výmyslom, či paranojou a nemajú na našich občanov vplyv. Musíme si uvedomiť, že každé takéto spochybňovanie oslabuje a podkopáva bezpečnosť našich občanov a narúša jednotu, ktorá je pre Alianciu a našu kolektívnu obranu absolútne kľúčová,“ uzavrel prezident.

Slovensko podľa šéfa rezortu zahraničných vecí Miroslava Lajčáka nerokuje a nerokovalo so Spojeným štátmi o trvalej prítomnosti amerických vojakov na našom území. Všetky informácie, ktoré na túto tému odzneli v médiách a tvrdia opak, sú klamstvo a účelové špekulácie. Pre agentúru SITA to uviedol Lajčák s tým, že americká strana s návrhom na trvalú vojenskú prítomnosť vôbec neprišla.

Práve prítomnosť vojakov USA mala byť najväčšou prekážkou pre rezort obrany pre prijatie financií. Spojené štáty ponúkli Slovensku 105 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur. Identickú pomoc prijali aj okolité krajiny, ako napríklad Maďarsko.