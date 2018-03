Kiska má v tejto situácii navrch, komentuje politológ rozhodnutie zatiaľ nevymenovať vládu

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Politológ Miroslav Kusý sa domnieva, že prezident Andrej Kiska má v tejto situácii navrch, pretože je konečnou inštanciou, ktorá rozhoduje o vymenovaní či nevymenovaní navrhovanej vládnej zostavy.

Ako povedal Kusý pre agentúru SITA, v konečnom dôsledku i tak musí vládu odobriť Národná rada SR. „Prezident má rozhodne navrch, pretože od neho závisí, či vymenuje vládu. Po tom, čo povedal Andrej Kiska, bude musieť prísť Peter Pellegrini (Smer-SD) s novým zoznamom mien, ktorý opätovne musí prejsť prezidentovým schválením,“ uviedol Kusý pre SITA.

Ako dodal politológ, prezident môže poveriť zostavením vlády kohokoľvek, avšak mal by zohľadniť podporu parlamentu, v opačnom prípade by to bol zbytočný krok. Podľa Kusého môže situácia skončiť úradníckou vládou, ktorá by spravovala chod vládneho kabinetu do parlamentných volieb.