Prezident Kiska musí vysvetliť financovanie kampane, ako aj neuvedenie pohľadávky

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska bude musieť vysvetliť parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií financovanie svojej predvolebnej kampane, aj to, prečo neuviedol pohľadávku medzi ním a spoločnosťou KTAG, s.r.o. v majetkovom priznaní.

Rozhodli o tom členovia výboru na dnešnom mimoriadnom zasadnutí, o ktoré žiadali koaliční poslanci, keď odobrili konanie voči Kiskovi, od ktorého chcú počuť vysvetlenie. „Od prezidenta žiadame odpoveď na otázku, či existuje pohľadávka medzi ním a spoločnosťou. Ak áno, pýtame sa na detaily tejto pohľadávky,“ povedal predseda parlamentného výboru Martin Poliačik.

Chcú vedieť detaily

Dodal, že Kiska by ústavný zákon o konflikte záujmov porušil za predpokladu, že pohľadávka existovala v čase, keď bol verejným funkcionárom a nebola uvedená v majetkovom priznaní.

„Keď sa stanete verejným funkcionárom a nejaká firma vám dlží dva milióny, tak je dobré, aby to verejnosť vedela. Ak by takéto niečo existovalo a nebolo uvedené v majetkovom priznaní, tak je to porušenie ústavného zákona,“ dodal Poliačik.

Podľa poslanca NR SR Ondreja Dostála (SaS) je konanie výboru politicky absurdné a vecne nezmyselné. Považuje za „nemiestne, zvláštne, až smiešne, ak poslanci vládnej koalície, ktorí kryjú ministra vnútra Roberta Kaliňáka, obchodujúceho s daňovým podvodníkom Ladislavom Bašternákom, a premiéra Roberta Fica, ktorý býva v byte Bašternáka, chcú preveriť konanie prezidenta“. Podľa neho je absurdné, aby sa výbor zaoberal konaním Kisku z obdobia, keď ešte nebol verejným funkcionárom.

Obdobie pred verejnou funkciou

Podpredseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií za Smer-SD Juraj Blanár považuje za politizovanie, že Dostál v tejto súvislosti spomína Kaliňáka. Podľa poslanca vládnej koalície, ak existovala pohľadávka medzi KTAG, s.r.o. a Kiskom, mal ju uviesť v majetkovom priznaní.

„Ak ju neuviedol, už sa to jeho pôsobenia vo verejnej funkcii týka. Je v záujme nás všetkých, aby takéto podozrenia boli čím skôr vysvetlené a je to najmä v záujme prezidenta, lebo to na neho nevrhá dobré svetlo,“ uviedol Blanár s tým, že ak má Kiska všetky potrebné doklady a predloží, čo výbor žiada, konanie výboru môže veľmi rýchlo skončiť.

Dlhé roky spolumajiteľom

Poslanec za Smer-SD Róbert Puci do uznesenia doplnil aj to, aby výbor požadoval od prezidenta poskytnutie účtovných a daňových dokladov KTAG, s.r.o. za roky 2013 a 2014, faktúry vystavené KTAG voči Andrejovi Kiskovi, bankové doklady, zmluvy o pôžičke. Výbor by mal zasadať opäť počas októbrovej schôdze parlamentu, keď by mali v téme pokračovať.

Podľa poradcu prezidenta pre komunikáciu Romana Krpelana je verejne známe, že prezident je už dlhé roky spolumajiteľom spoločnosti KTAG, s.r.o., do ktorej vložil peniaze už v roku 2005. „Prezident každý rok zverejňuje majetkové priznanie v súlade so zákonom a rovnako aj všetky príjmy. Tak ako už bolo opakovane zverejnené, prezident Andrej Kiska mal príjmy z verejnej funkcie za rok 2016 vo výške 97 151 eur, paušálne náhrady boli 15 933 eur, ostatné príjmy mal vo výške 257 048 eur,“ uviedol Krpelan s tým, že príjmy pochádzajú z podielov vo firmách, akcií v investičnom fonde a zo zmlúv o pôžičkách tretím stranám.

Podnet podal Nový parlament

Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je neúspešný prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Behýl. Strana žiada parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preskúmal porušenia zákona o ochrane verejného záujmu verejným funkcionárom Andrejom Kiskom.

Ako povedal minulý týždeň pre agentúru SITA Behýl, podnet strana podala na Andreja Kisku ako prezidenta Slovenskej republiky pre dôvodné podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. „Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s.r.o, vynaložila za r. 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku.“ hovoril Behýl.

Odpustené pohľadávky

„Podľa zverejnených informácií si mala spoločnosť KTAG, s.r.o. takýmto spôsobom neoprávnene znížiť daňový základ o viac ako 136-tisíc eur. Preto existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia verejného funkcionára Andreja Kisku tieto pohľadávky boli spoločnosťou odpustené alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú podľa nášho názoru v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň,“ upozornil Behýl.

Politická strana Nový parlament podnetom žiada Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií o objasnenie spôsobu financovania prezidentskej kampane Andreja Kisku a možného porušenia ústavného zákona tak, aby sa občianska verejnosť dozvedela informácie, na ktoré má právo, a to, či prezident Kiska porušil zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

„V prípade, že menovaný verejný funkcionár nevysvetlí tieto závažné podozrenia príslušnému výboru národnej rady, nie je ďalej podľa nášho názoru hoden vykonávať funkciu prezidenta Slovenskej republiky a stráca pre svojich voličov a občanov Slovenskej republiky akýkoľvek morálny kredit a autoritu,“ vyhlásil Behýl s tým, že strana ešte podanie doplnila. Podľa neho totiž Kiska záväzok voči firme neuviedol v majetkovom priznaní, čím porušil zákon.