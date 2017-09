Kiska na Valnom zhromaždení OSN kritizoval Rusko, suverenitu Ukrajiny podkopáva agresívny sused

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) – Zatiaľ čo sa hlavy štátov počas prvého dňa všeobecnej rozpravy 72. Valného zhromaždenia OSN prihovárali svetu, každú jednu minútu niekde vo svete zomrelo hladom 12 detí, každú minútu sa viac ako sto detí narodilo do extrémnej chudoby. A ľudia zomierali aj na choroby, ktoré vieme liečiť.

Vo svojom prejave v OSN to uviedol slovenský prezident Andrej Kiska, informuje o tom na svojej facebookovej stránke. Vo svojom prejave okrem toho odsúdil použitie chemických zbraní zo strany Asadovho režimu a to, že Rusko napáda iné štáty.

60 miliónov ľudí bez domova

„Každý rok sa po zhromaždení OSN vrátime domov do svojich krajín. Na svete je však 60 miliónov ľudí, ktorí domov nemajú. Sú to ľudia, ktorí museli opustiť všetko, aby sa zachránili pred vojnou alebo chudobou. Títo ľudia nepýtajú veľa. Chcú len dôstojné miesto pre život, pre výchovu detí, chcú prosperovať so svojimi blízkymi. Chcú sa znova cítiť ako doma,“ uviedla slovenská hlava štátu.

To, ako sa správame k sebe navzájom, je podľa prezidenta dôležité aj pre medzinárodný mier a bezpečnosť. „Použitie chemických zbraní zo strany Asadovho režimu v Sýrii voči vlastným občanom a zverstvá v Rakke, Mosule a mnohých ďalších miestach sveta nás musia varovať,“ pokračoval prezident s tým, že všetky tieto hrôzy poukazujú na to, ako málo sa rešpektujú ľudské životy – a popierajú samotný princíp ľudstva, najmä vtedy, keď ide o mocenské hry. „Naše odhodlanie konať, keď sú v hre princípy OSN, je pritom často poslednou nádejou pre tých, ktorí zúfalo čakajú na našu pomoc a uviazli uprostred násilia,“ dodal.

Severná Kórea je jednou z najväčších hrozieb

„Sme svedkami krátkozrakých záujmov postavených na šírení nestability. Záujmov, ktoré podkopávajú spoločné úsilie o mier a bezpečnosť. Samotné jadro Charty OSN na zabezpečenie mierového spolužitia medzi národmi je zmrzačené v mene sebectva, egoizmu takzvaných sfér vplyvu,“ tvrdí prezident s tým, že to vidíme aj my v Európe – na Ukrajine, v Gruzínsku alebo v Moldavsku. „Tamojší ľudia poznajú hodnotu mieru. Vedia, že ich suverenitu podkopáva agresívny sused. Sused, ktorý si myslí, že preňho pravidlá neplatia,“ povedal bez toho, aby priamo menoval Moskvu.

Kiska sa vo svojom prejave venoval aj Severnej Kórei, ktorú označil za jednu z najhorších hrozieb. „Nemôžeme tolerovať takéto vážne nerešpektovanie ľudského života. Dôrazne vyzývam severokórejský režim, aby ukončil vývoj zbraní hromadného ničenia a vrátil sa na cestu dialógu a budovania mieru na Kórejskom polostrove,“ povedal prezident.

Prezident hovoril aj o klimatických zmenách

Klimatické zmeny boli tiež témou Kiskovej reči. „Prijatie Parížskej dohody minulý rok jasne potvrdilo spoločnú vôľu riešiť tieto výzvy. Môžeme hovoriť o jedinečnom úsilí súčasnej generácie ľudstva zmierniť následky nášho vplyvu na životné prostredie. Dohoda sa môže stať naším dedičstvom, šancou pre naše deti, aby žili šťastne a bezpečne v lepšom prostredí,“ myslí si hlava štátu. „Žiadne peniaze, žiadne krátkodobé ekonomické záujmy nestoja za nenapraviteľné škody na životnom prostredí. Ak sa nám nepodarí konať spoločne a naďalej sa budeme správať nezodpovedne, cena za našu neznalosť bude najvyššia, akú sme kedy zaplatili,“ pokračoval s tým, že aby sme uspeli, všetci lídri musia byť zodpovední. „Musíme sa vzdať národného egoizmu a dodržiavať zásady Charty OSN. Mali by sme byť k sebe úprimní, dodržiavať sľuby a dokazovať to výsledkami, slovami aj skutkami, „dodal prezident.

V utorok sa začala všeobecná rozprava 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Okrem predsedu VZ OSN Miroslava Lajčáka a šéfa organizácie Antónia Guterresa s prejavom vystúpil aj americký prezident Donald Trump. Všeobecná rozprava, na ktorej sa zúčastňujú hlavy vlád a štátov, potrvá do 25. septembra.