Kiska oceňuje, že prezidentka Čaputová potvrdila jeho postoj pri vymenovaní ústavných sudcov

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Exprezident Andrej Kiska oceňuje, že prezidentka Zuzana Čaputová potvrdila jeho postoj, že vymenovať ústavných sudcov možno len v prípade, ak je k dispozícii dvojnásobný počet kandidátov.

Ako ďalej agentúru SITA informoval Kiskov hovorca Roman Krpelan, výnimkou bola len situácia, keď ústavný súd nemal funkčné plénum a bývalý prezident bol povinný zachovať riadny chod ústavných orgánov.

„Očakávam, že poslanci si splnia svoju povinnosť a zvolia chýbajúcich šesť kandidátov a prezidentka Zuzana Čaputová v krátkom čase vymenuje chýbajúcich sudcov ústavného súdu,“ uviedol Kiska, ktorý v pondelok oznámil zakladanie politickej strany Za ľudí.

Dvojnásobný počet kandidátov

Prezidentka Zuzana Čaputová chce v prípade neúspechu v plánovanej voľbe kandidátov na ústavných sudcov čakať až do zvolenia plného počtu na uvoľnené miesta, teda 18 kandidátov.

„Zhodli sme sa na tom, že najlepšie bude, ak zvolí NR SR potrebný počet kandidátov na najbližšej schôdzi. Musím skonštatovať, že nebudem podliehať žiadnym politickým tlakom, a jediným mantinelom je pre mňa Ústava SR, ktorá hovorí jasne, dvojnásobný počet kandidátov na uvoľnené miesta,“ povedala Čaputová v utorok po stretnutí s predsedom parlamentu Andrejom Dankom.

Poslanci by mali vyberať mená vo štvrtok

Voľba kandidátov je oficiálne naplánovaná na štvrtok. Podľa poslanca za Smer-SD Erika Tomáša však ich poslanecký klub dostal informáciu, že v koalícii je zhoda na tom, aby voľba kandidátov v daný deň nebola. „Na poslaneckom klube sme dostali informáciu, že na takomto postupe je zhoda v koalícii,“ povedal poslanec.

„Už to nie je politický, ale aj vážny právny problém. Podľa nášho výkladu už je zvolených 12 z 18 kandidátov, a preto by prezidentka mohla vymenovať spolu šesť, keďže ústava hovorí, že je potrebné vymenovať polovicu zo zvolených. A zatiaľ z 12 sú vymenovaní len traja. Pokiaľ Koaličná rada zmení postoj, tak budeme podľa toho postupovať, ale zatiaľ mám informáciu, že je zhoda na takomto postupe,“ povedal novinárom Tomáš s tým, že voľba ústavných sudcov by vo štvrtok byť nemala.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico ešte v pondelok uviedol, že NR SR nemá dôvod voliť sudcov, kým nová prezidentka nevymenuje ďalších troch z deviatich už zvolených. Podľa Fica totiž hrozia v opačnom prípade žaloby neúspešných kandidátov.

