Kiska pomenoval veci pravdivo, tvrdí Pčolinská a Galko je so správou o stave republiky spokojný

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Na správu o stave Slovenskej republiky, ktorú predniesol v parlamente prezident Andrej Kiska, reagovali aj opoziční poslanci zo strán Sme rodina, Sloboda a solidarita a strana SPOLU.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý vníma vystúpenie Kisku ako pomenovanie zásadných zlyhaní právneho štátu. „Hovoril pravdu bez ohľadu na to, či je populárna alebo nie,“ vyhlásil. „Tento prejav bol primeraný situácii po smrti Jána Kuciaka,“ povedal.

Polícia má veľmi zlé meno

„Väčšiu politickú odvahu si vyžiadalo to menej populárne, čo povedal potom – že ústavné stropovanie dôchodkového veku je prázdny populizmus, ktorý garantuje iba jediné – nižšie dôchodky,“ uviedol.

Poslanec za SaS Ľubomír Galko bol spokojný s tým, že Kiska pomenoval, že polícia má veľmi zlé meno. „Hovoril, kto je za to zodpovedný. Presne povedal to, čo bolo treba povedať,“ uviedol. Zároveň je rád, že si prezident prejavom neurobil pí ár, keďže má ambíciu angažovať sa v politike. „Ja ten prejav hodnotím pozitívne,“ dodal.

Poslankyňa za hnutie Sme rodina Adriana Pčolinská si myslí, že prezident pomenoval veci pravdivo. „No škoda, že takto rázne nekritizoval nefungujúcu spravodlivosť na Slovensku počas svojho pôsobenia od začiatku. Situácia sa stále zhoršovala, no morálna autorita bola potichu. Ozvala sa až vtedy, keď sa dostala do konfliktu s Robertom Kaliňákom a Robertom Ficom pre let do Popradu a pre únik informácií z preverovania jeho firmy KTAG. Ale lepšie neskoro, ako nikdy,“ vyjadrila Pčolinská.

Vražda novinára Kuciaka

Slovenský prezident Andrej Kiska vystúpil v strede na pôde parlamentu a predstavil správu o stave Slovenskej republiky. Viac ako polovicu prejavu o stave republiky hovoril o vražde vo Veľkej Mači, keď vo februári boli zavraždení investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica, archeologička Martina Kušnírová, a súvislostiach s touto vraždou. Spomenul nielen zrušenie Mečiarových amnestií, problémy zastropovania dôchodkového veku, protesty po vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice, ale aj staronové programové vyhlásenie Pellegriniho vlády.