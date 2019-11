Kiska predbehol kotlebovcov, SaS je na hranici zvoliteľnosti a Most-Híd by v parlamente chýbal

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend, vyhral by Smer-SD. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) by sa s piatimi percentami len tesne dostala do parlamentu. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý sa uskutočnil 30. októbra až 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov nad 18 rokov a výsledky poskytla agentúre SITA. Prieskum FOCUS realizoval pre koalíciu strán Progresívne Slovensko/Spolu.

Prepad liberálov, stúpanie Za ľudí

Smer-SD v prieskume skončil na prvom mieste so ziskom 20 percent. Druhú priečku obsadila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu s 11,7 percenta. Na treťom mieste je strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorá by získala 10,6 percenta.

Štvrtá priečka patrí Ľudovej strane Naše Slovensko, ktorú by podporilo 10,3 percenta respondentov. Sme rodina by získala sedem percent, Slovenská národná strana 6,8 percenta, KDH a OĽaNO zhodne po 5,7 percenta.

Posledným subjektom, ktorý by sa dostal do Národnej rady Slovenskej republiky by bola strana SaS s piatimi percentami. Do parlamentu by sa nedostala Bugárova strana Most-Híd, ktorá v prieskume získala 4,1 percenta.

Rozdelenie kresiel

Víťazná strana Smer-SD by v parlamente získala 36 kresiel. Koalícia PS/Spolu 21, Za ľudí a ĽSNS zhodne po 19. Hnutie Sme rodina by spolu so Slovenskou národnou stranou obsadili po 13 kresiel. KDH a OĽaNO by prináležalo zhodne po desať kresiel, SaS deväť.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“ Voliť by nešlo 14,4 percenta respondentov a 10,5 percenta odpovedalo „neviem“. Ostatných 75,1 percenta rozdelilo svoje hlasy nasledovne: