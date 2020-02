Kiska, progresívci aj OĽaNO sú pod desiatimi percentami, za hranicou parlamentu SaS aj Most-Híd

Parlamentné voľby by vyhrala strana Smer-SD (21,9 percenta), pred Kotlebovcami-Ľudová strana Naše Slovensko (12,7 percenta) a hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,9 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK, ktorý realizovala od 24. do 31. januára tohto roka na vzorke 1 123 respondentov cez štandardizovaný rozhovor.

Na štvrtom mieste by skončila strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí (8,5 percenta) a na piatom koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia (8,1 percenta). V prieskumu ľudia dostali nasledujúcu otázku: „Ak by sa voľby do Národnej rady konali už dnes, ktorej strane by ste dali svoj hlas?“ 56,1 percenta opýtaných uviedlo, že by sa februárových parlamentných volieb zúčastnilo.

Do Národnej rady SR by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (7,5 percenta), hnutie Sme rodina (6,5 percenta) a Slovenská národná strana (6 percent). Pred bránami NR SR by zostala Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,6 percenta), Sloboda a Solidarita (3,8 percenta) a aj Dobrá voľba (2,9 percenta). Zhodný výsledok zaznamenala strana Most-Híd (2,9 percenta). Nad úrovňou dvoch percent by skončila strana Vlasť (2,4 percenta).

Hranicu jedného percenta prekročila strana Socialisti.sk (1,1 percenta). Menej ako percento by získala Demokratická strana (0,7 percenta), Máme toho dosť! (0,6 percenta). Ostatné strany by získali 0,9 percenta hlasov.