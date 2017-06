Kiska sa na hranici stretol s Porošenkom, zablahoželal Ukrajincom k bezvízovému styku

UŽHOROD/VYŠNÉ NEMECKÉ 11. júna (WebNoviny.sk) – „Áno (yes – pozn.), urobili sme to. Dvere Európskej únie sa pre nás otvorili,“ povedal prezident Ukrajiny Petro Porošenko v prítomnosti slovenského prezidenta Andreja Kisku v slávnostnom príhovore pri príležitosti začiatku platnosti bezvízového styku Európskej únie s Ukrajinou. Prví občania Ukrajiny tak dnes prekročili hranice Únie bez víz.

Ukrajinský prezident označil na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod túto chvíľu za historickú a dodal, že 11. jún bude navždy zapísaný v ukrajinskej histórii ako deň vystúpenia Ukrajiny z ruského impéria a vstupu do rodiny európskych národov.

Pripomenul, že milióny Ukrajincov od dnešného dňa nepotrebujú k vstupu do Európskej únie žiadne vízové dokumenty, ale len biometrické cestovné pasy, čo podľa Porošenka odstráni byrokratickú záťaž a zvyšuje význam ukrajinského pasu. „Pre tieto hodnoty sa uskutočnila revolúcia dôstojnosti, hrdinovia zaplatili svojimi životmi,“ pripomenul ukrajinský prezident s tým, že verí, že za podpory západných susedov Ukrajina v čo najkratšom čase zrealizuje svoj európsky sen a cestu reforiem.

Ukrajina je európskou krajinou

„Čím vyšší pokrok demonštrujeme na ceste reforiem, tým väčšia je perspektíva členstva v Európskej únii, pretože Ukrajina je európskou krajinou,“ uviedol a dodal, že tento deň je preňho veľmi dôležitý aj osobne vďaka oslave narodením jeho otca Alexeja Ivanoviča Porošenka. „Ocko, toto je najlepší darček pre teba,“ povedal.

Ukrajinský prezident sa za podporu územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny a jej eurointegračných snáh poďakoval aj slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. „Je to krásny deň, ktorý je obrovským sviatkom pre občanov Ukrajiny, pre občanov Európskej únie a je o to významnejším sviatkom pre obyvateľov vašich susedov – občanov Slovenska. Blahoželáme,“ povedal vo svojom príhovore Kiska, ktorý zároveň požiadal svojho kolegu, aby Ukrajina neprestala vo svojom reformnom úsilí.

Slovensko bude vždy stáť pri Ukrajine

„Slovensko bude vždy stáť pri vás. My, ako politici Slovenska, spravíme vždy všetko pre to, aby sme vám vedeli pomôcť, poradiť a v prvom rade, aby sme boli tí najväčší advokáti za to, aby smer, ktorý ste vybrali – patriť k Európskej únii, do centra našej Európy, aby sa posunul a aby ste čím skôr boli tam, kde Ukrajina má byť. V centre demokratickej Európy,“ dodal slovenský prezident.

Rada Európskej únie odobrila zrušenie vízovej povinnosti pre Ukrajinu 11. mája. Zrušenie vízovej povinnosti na cesty do deväťdesiat dní sa vzťahuje na tých občanov Ukrajiny, ktorí sú majiteľmi biometrických pasov. O bezvízovom styku začala Ukrajina s EÚ rokovať v roku 2008.