Kiska sa stretol s Van der Bellenom, hovorili aj o migrácii a Európskej únii

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Slovensko by malo zostať v centre Európskej únie v prípade, že sa Únia rozdelí na viacrýchlostný blok. Novinárom to v stredu povedal prezident Andrej Kiska po stretnutí s jeho rakúskym partnerom Alexandrom Van der Bellenom.

Najprv je však podľa neho potrebné vyjasniť a definovať, čo vlastne centrum EÚ a viacrýchlostná Únia presne znamenajú. „Potom si musíme sadnúť a prejsť, čo to komu prinesie a ako to spraví EÚ ešte lepšou,“ vyhlásil Kiska a vyjadril presvedčenie, že neexistuje problém, ktorý by EÚ nedokázala vyriešiť, pokiaľ zostane jednotná.

Van der Bellen nechce viacrýchlostnú EÚ

Van der Bellen je proti vzniku viacrýchlostnej EÚ, pretože, ako povedal, „ten, kto ide vpredu, nepočuje toho, ktorý je za ním“.

„Ak ale idete vedľa mňa, môžeme komunikovať a vymieňať si názory,“ vyhlásil. Dodal, že už aj teraz existujú v EÚ rôzne rýchlosti, no tieto rozdiely by sa nemali ešte prehlbovať. „Ak sa však EÚ rozdelí na určité jadro a okruh, Rakúsko chce jednoznačne patriť, podobne ako Slovensko, k jadru,“ zdôraznil novozvolený rakúsky prezident.

Čo sa týka migrácie a postoja Slovenska k tejto otázke, Kiska zdôraznil, že vyspelé a úspešné krajiny, akou Slovensko je, majú morálnu povinnosť pomáhať tým, ktorí utekajú pred vojnou a násilím. Slovensko by podľa neho malo ukázať aj solidaritu s krajinami, ktoré migračnej kríze čelia priamo, ako sú Grécko či Taliansko.

„Nemôžeme na jednej strane pýtať pomoc od EÚ, aby sme sa ekonomicky dostali na úroveň napríklad Rakúska, a na druhej strane, ak nás niektorá z krajín EÚ požiada o pomoc a solidaritu, tak sa tváriť odmietavo a hľadať nejaké náhradné riešenie,“ povedal Kiska. Dodal, že populizmus u niektorých politikov na Slovensku často vyvoláva protiimigrantské nálady.

Podľa Kisku v tejto dobe Európsku úniu najviac ohrozuje populizmus, extrémizmus, xenofóbia a nacionalizmus. Van der Bellen vyjadril v tejto súvislosti presvedčenie, že nárast nacionalistických síl v Európe sa darí zastaviť, čo dokazujú výsledky volieb v Rakúsku a Holandsku. Dúfa tiež, že aj prezidentské voľby vo Francúzsku dopadnú v neprospech nacionalistickej kandidátky.

Stovky rakúskych firiem na Slovensku

Bilaterálne vzťahy zhodnotili obaja prezidenti pozitívne. Podľa Kisku narastá obchodný obrat, ktorý predstavuje šesť miliárd eur ročne. Na Slovensku pôsobí viac ako 2000 rakúskych firiem, ktoré zamestnávajú asi 40-tisíc ľudí.

Kiska konštatoval, že Slovensko je pre mnohých Rakúšanov stále málo známou krajinou, v rozvoji vzájomného turizmu preto vidí veľký potenciál. Slovenský prezident pripomenul, že Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie ležiace hlavné mestá na svete, čo je podľa neho „veľká možnosť na rozvoj tohto regiónu“.

Podľa Van der Bellena medzi Slovenskom a Rakúskom existuje len jedna sporná záležitosť, a tou je jadrová energia, ktorú podľa neho jednotne všetci Rakúšania nepovažujú za technológiu budúcnosti.