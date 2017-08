Kiska: Školstvo potrebuje kompetentného, schopného a politicky silného človeka

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska je presvedčený, že žiaci, študenti, rodičia, pedagógovia aj ďalší zamestnanci v školstve majú nárok na to, aby tak dôležitý rezort riadil kompetentný, schopný a politicky silný človek.

“Slovensko konečne potrebuje ministra školstva, ktorý dokáže situáciu v rezorte aspoň stabilizovať a zabrániť ďalšiemu úpadku. Rozumiem, že pre udržanie vládnej väčšiny a prímeria v koalícii sú nevyhnutné politické kompromisy. Ale to najdôležitejšie je dať našim deťom a našej krajine budúcnosť a naplniť vládnutie obsahom a výsledkami,” uvádza sa v stanovisku prezidenta k situácii v rezorte školstva, ktoré médiám poskytol Martin Lipták z Kancelárie prezidenta.

Budúcnosť krajiny záleží od školstva

Ako Kiska ďalej uviedol, rešpektuje, že osoba nového šéfa rezortu školstva bude vecou dohody partnerov vo vládnej koalícii a rovnako rešpektuje výhradné právo premiéra navrhnúť prezidentovi nového ministra na vymenovanie.

Kiska už dávnejšie označil oblasť školstva a vzdelávania za svoju prioritu. „Aké máme školstvo, tak bude naša krajina vyzerať v budúcnosti. Vzhľadom na doterajší výkon zodpovedných od parlamentných volieb je ale potrebná silná dávka optimizmu, aby človek očakával v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu v najbližších rokoch zásadné zmeny,” píše sa tiež v stanovisku.

“Naďalej platí, že slovenské deti zaostávajú za rovesníkmi v zahraničí. Že deti zo znevýhodneného prostredia dosahujú v škole horšie výsledky a systém vzdelávania im vôbec nepomáha. Naďalej platí, že na Slovensku pôsobí množstvo nekvalitných vysokých škôl a slovenská veda dosahuje slabé výsledky. Že učiteľské povolanie je pre mladých ľudí neatraktívne. A naďalej platí, že je zodpovednosťou vlády týmto výzvam čeliť,” pripomenul prezident.

Plavčan ho nepresvedčil

Prezident sa k situácii vyjadril i v utorok, pred tým, ako premiér Fico požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby mu dal nové meno ministra školstva. Vtedy Kiska tvrdil, že ho na pondelňajšej tlačovej konferencii Plavčan nepresvedčil o tom, že eurofondy budú použité na špičkový výskum, vývoj a inovácie.

Predseda vlády Robert Fico v stredu 16. augusta uviedol, že minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Fico tiež požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase. Dôvodom podľa Fica je, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu vážne. Andrej Danko následne v stredu uviedol, že žiadosť premiéra na zmenu ministra školstva berie na vedomie a dodal, že Plavčan oznámi abdikáciu. To urobil Plavčan vo štvrtok doobeda. Meno nového ministra nie je ešte známe, špekuluje sa o Eve Smolíkovej, ktorá je podpredsedníčka školského parlamentného výboru. Takisto sa objavilo aj meno podpredsedu národniarov Jaroslava Pašku, ktorý v rokoch 1993 – 1994 ako minister školstva už pôsobil. Takisto sa spomína aj meno ďalšieho podpredsedu SNS Antona Hrnka, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci oddelenia NATO v sekcii zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov na ministerstve obrany.