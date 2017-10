Prezident Kiska zlyhal a mal by odstúpiť, vyhlásil smerák Blaha

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Prezident SR Andrej Kiska zlyhal, mal by z funkcie odstúpiť. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácií V politike na TA3 poslanec NR SR za Smer-SD Ľuboš Blaha.

„Kiska spáchal opakovane daňový podvod, čo je niečo, čo nieže v slovenskej, ale európskej, modernej histórii z pozície prezidenta nepoznáme. Nielen to, on klamal verejnosť,“ povedal Blaha, podľa ktorého je to obrovské zlyhanie prezidenta a jeho správanie je nemorálne. „Toto je taká strašná kauza, že by mal podľa môjho názoru odstúpiť,“ dodal.

Pre Blahu je zarážajúce, že do kauzy Kiska zaťahuje premiéra Roberta Fica. Podľa Blahu prezident namiesto toho, aby vyvodil politickú zodpovednosť, označil Slovensko za mafiánsky štát. Pripomenul, že v kauze Bašternák prezident Kiska žiadal vyvodenie zodpovednosti, no v tomto prípade to sám nerobí.

Obrovské zlyhanie

Podľa opozičného poslanca Petra Pčolinského zo Sme rodina prezidentovi po daňových problémoch „svätožiara morálnej autority zmizla“. „ Z nášho pohľadu je to obrovské zlyhanie prezidenta,“ uviedol. Či by mal Kiska odstúpiť, to je podľa poslanca na jeho vlastnom uvážení.

Poslanec Jaroslav Paška z SNS tvrdí, že treba počkať, aby sa ukončili všetky vyšetrovacie procesy. „Treba nechať vecne prebiehať všetky konania a vyšetrovania, ktoré sú tu. Sú obnovené vyšetrovania, ktoré majú preskúmať veci, ktoré priniesla aj opozícia na stôl, tak ich treba nechať dobehnúť, a potom budeme hodnotiť,“ povedal.

Prekrývanie dôležitých tém

Liberál z SaS Martin Klus súhlasí s tým, že prezident by mal situáciu podrobne vysvetliť. Je však prekvapený, že vláda, ktorá má vlastné korupčné kauzy, obviňuje zo závažných vecí.

Zároveň sa pýtal, či sa týmto neprekrývajú dôležitejšie témy, ktoré chce niekto prekryť. Ak sa podozrenia preukážu vo viacerých kauzách, nielen v prezidentovej daňovej kauze, tak by mala byť zodpovednosť podľa Klusa vyvodená v každom jednom prípade.

Podľa analytika Eduarda Chmelára namiesto ospravedlnenia sa všetkým občanom Kiska obrátil pozornosť na to, že sa snažil vmanévrovať do pozície obete. Jediným riešením, ako sa Kiska môže očistiť, je, že zverejní všetky faktúry a zmluvy jeho firmy.