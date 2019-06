Kiskova strana by sa len tak-tak dostala do parlamentu, sulíkovci majú menšiu podporu ako Dankova SNS

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Nová strana dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku by možno mala problém dostať sa do parlamentu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorého výsledky zverejnil portál tvnoviny.sk.

Voľby by vyhral Smer-SD

Najviac ľudí by dalo hlas strane Smer-SD, ktorá by parlamentné voľby vyhrala so ziskom 19,5 percenta.

Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia Progresívne Slovensko/Spolu (15,3 %) a tretia by skončila Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko s viac ako 12-percentou podporou.

Most-Híd mimo parlamentu

Do parlamentu by sa ešte dostali KDH (7,5 %), SNS (7 %), SaS (6,8 %), Sme rodina (6,6 %) aj Matovičovo OĽaNO, ktoré by získalo 5,9 percenta.

Nová Kiskova politická strana skončila v prieskume na 8. mieste s podporou 6,2 percenta. „Ak sa pozrieme na štatistickú odchýlku, tak by táto strana mohla mať aj problém sa dostať do parlamentu (4,5 – 7,9 %),“ uvádza spomínaný portál.

Päťpercentnú podporu na vstup do parlamentu by podľa prieskumu Focusu nezískali obe maďarské strany. Bugárov Most-Híd by volilo 4,1 percenta ľudí a SMK by skončila vo voľbách s 3,8 percentami.