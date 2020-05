Kiskovci sa musia stabilizovať a zvoliť si nového predsedu, ale Remišová nie je líder a Šeliga nemá skúsenosti

Pre stranu Za ľudí je teraz najdôležitejšie, aby sa čo najrýchlejšie stabilizovala a zvolila si nového predsedu. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok.

Líder musí podľa jeho slov pozitívne osloviť voličskú základňu strany, ale aj časti elektorátu iných politických strán a byť silným lídrom do vnútra strany.

Zastavenie prepadu preferencií

Za zaujímavý typ politika a odborníka z aktuálnych členov Za ľudí, na ktorom by podľa neho strana mohla budovať svoj nový obraz, označil Tomáša Valáška.

„Jedinou šancou pre stranu Za ľudí je čo najrýchlejšia stabilizácia strany, aby tak zastavili prepad preferencií a dokázali ju konsolidovať zvnútra. To pre tak mladú politickú stranu nie je vôbec jednoduchá úloha, pretože lojalita jej členov a jej voličov nie je tak silná, ako je to u etablovaných politických strán. Práve to sme mohli vidieť v minulosti pri strane Sieť,“ vysvetlil politológ.

So silným lídrom sa podľa neho strana môže pokúsiť o istú zmenu jej obrazu vo verejnosti, čo však pri pohľade na jej „aktuálny stav“ považuje za úlohu, ktorú bude ťažké naplniť.

V strane Za ľudí sa začínajú objavovať názory, kto nahradí Andreja Kisku vo funkcii predsedu strany. V tejto súvislosti sa najčastejšie spomína Veronika Remišová a Juraj Šeliga. Eštok vidí tento výber nového predsedu strany ako kľúčový pri následnom bytí, respektíve nebytí strany v budúcnosti.

Líderstvo a skúsenosti v politike

„Mám však pochybnosti, či by Veronika Remišová a Juraj Šeliga dokázali v sebe skĺbiť vlastnosti, ktoré si vedenie strany aktuálne vyžaduje. Mám na mysli najmä schopnosť oslovovať voličov a zároveň byť dostatočne silným a razantným straníckym šéfom,“ ozrejmil politológ.

Remišovú považuje v tomto „súboji“ za prijateľnejšiu smerom navonok, čo má dokazovať jej pôsobenie v Národnej rade SR v minulosti, ale aj preferenčné hlasy získané vo voľbách. Nie je však podľa Eštoka líderským typom politika.

„Na druhej strane, Šeliga má viacero schopností, ktoré by mohli byť pre vedúcu pozíciu v strane dôležité. Chýbajú mu však ešte skúsenosti so straníckou a parlamentnou politikou a zároveň je jeho poznateľnosť a akceptovateľnosť vo verejnosti výrazne nižšia. Zaujímavé by bolo, ak by členovia strany mali odvahu siahnuť po možno prekvapujúcejšom mene,“ myslí si politológ.

Za ľudí by podľa prvých povolebných prieskumov agentúr Focus a Ako volilo niečo okolo troch percent voličov. Vo voľbách získali 5,77 percenta, aj keď prieskumy im pred voľbami pripisovali miestami aj dvojciferné čísla.

Kiska odišiel nevhodným spôsobom

Eštok považuje za hlavnú príčinu poklesu ich preferencií stiahnutie sa predsedu strany Andreja Kisku, ktorý svoje rozhodnutie odôvodňoval zdravotnými problémami.

„Nejde pritom len o samotný fakt, že volebný líder a donedávna aj tvár strany Andrej Kiska je mimo politického diania. Významnú rolu v tom hrá aj nevhodne zvolený spôsob jeho odchodu z politického života. Mnohí voliči strany to môžu vnímať ako isté sklamanie ich dôvery. Okolo strany to navyše vytvára mrak neistoty, čo ma negatívny vplyv na vývoj preferencií,“ objasnil politológ.

Ako ďalší dôvod poklesu preferencií spomenul sklamanie voličov z volebného výsledku tejto strany. Za ľudí sa tým stala najmenšou stranou v parlamente a vo vláde. „To nie je pozícia, ktorá by vytvárala pozitívne nálady medzi jej sympatizantmi. Navyše, rezorty, ktoré vo vláde strana získala, nie sú v čase koronakrízy príliš v hľadáčiku médií,“ uzavrel Eštok.