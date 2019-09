Kiššová dáva Sulíkovi košom, na kandidátku pôjde iba spoločne s „rebelmi“ okolo Galka

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v pondelok oznámil svoju predstavy kandidátky do parlamentných volieb v roku 2020. Miesto číslo nechal neobsadené a dúfa, že túto pozíciu prijme podpredsedníčka strany Jana Kiššová.

Kiššovej status na Facebooku

Na ponuku šéfa liberálov reagovala Kiššová na sociálnej sieti Facebook. Vo svojom statuse uviedla, že v zásadných veciach, akou je táto, nemení svoje názory.

„Sú pre mňa otázkou hodnôt a princípov. Ak na kandidátke SaS, ktorú sme spolu budovali, nie je miesto pre kľúčových SaSkárov, najväčších bojovníkov proti korupcii a mafii, nie je tam miesto ani pre mňa. Neviem si predstaviť, ako by som presviedčala našich voličov, že to s bojom proti mafii a oligarchov myslíme vážne. Je mi to nesmieme ľúto, že Richard Sulik dnes, po 10 rokoch budovania strany, ju takto rozčesol,“ napísala.

Platforma Demokratické jadro SaS

Sulík ešte vo štvrtok 26. septembra oznámil, že na svoju kandidátku nedá poslancov okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Ide o členov SaS, ktorí sa nezúčastnili na mimoriadnom kongrese strany 7. septembra vo Zvolene, ktorý vo funkcii na ďalšie štyri roky potvrdil doterajšieho šéfa strany Richarda Sulíka.

Na mimoriadnom kongrese sa pre nesúhlas so spôsobom, akým bol zvolaný, nezúčastnili podpredsedovia SaS Ľubomír Galko, Kiššová, predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová či poslanci Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda a Radoslav Pavelka.

V ten deň oznámili, že v strane zakladajú názorovú platformu Demokratické jadro SaS. V prvej pätnástke návrhu predsedovej kandidátky do budúcoročných volieb nie je ani jeden z nich, okrem spomínanej Kišškovej.