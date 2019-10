Kiššová: Stranícki sponzori sú cesta do pekla

Po hlasnom búchaní dverami chcela v politike skončiť. Nestalo sa. Po víkende sa stala volebnou líderkou oprášenej Demokratickej strany. Jana Kiššová v rozhovore pre WebNoviny.sk hovorí, prečo nechce peniaze od sponzorov.

Začnime aktualitou. V parlamente ste chceli mať vlastný klub na čele s Natáliou Blahovou. Poslanci ho ale neschválili …

Je to smiešne hádzanie zbytočných polien pod nohy. Sme sklamaní, pretože sme sa pred časom pýtali predsedu parlamentu Danka na možnosti vzniku vlastného klubu a povedal, že nevidí problém, ak budeme fungovať pod hlavičkou strany. Dnes túto hlavičku máme a teraz je problém strana…

Kto a prečo vám poradil vstup práve do Demokratickej strany?

Je to strana, ktorá nemá za sebou žiadne škandály, nepriniesla žiadnu kontamináciu. Oslovili nás oni, už na začiatku nášho turbulentného obdobia v SaS. Vtedy sme o vstupe do DS vôbec neuvažovali, lebo odchod sme vôbec nepripúšťali. Až kým to nedopadlo, tak ako to dopadlo… Myslím si, že máme s DS rovnaké hodnoty a ciele – to nás dalo dokopy.

Kto má dnes v inovovanej DS “vyššie” karty? Pôvodní členovia, ktorí vám úkli zázemie značky alebo vaša odídenecká skupina, ktorá má momentálne mediálny výtlak ? V niektorých programových otázkach sú očividné rozdiely – napríklad spoplatnenie štúdia či jednotné dôchodky…

K týmto veciam nebudeme pristupovať silovo, my si ctíme demokraciu a bude to o diskusii a sile argumentov. K programovým otázkam si sadneme čoskoro. Určite sa zhodneme, že štátu vládne mafiánska chobotnica a stranám oligarchovia. A to je cesta do pekla.

Bolo ťažké vysvetliť Ľubomírovi Galkovi, že ako prípadný volebný líder by bol príliš toxický?

Myslím si, že nikto nemal potrebu mu to takto vysvetľovať. Na druhej strane imidž intrigána nie je voči nemu spravodlivý. Ľubo je svojský, to áno, ale veľmi odhodlaný bojovník proti korupcii.

Vo vašej odídeneckej skupine je svojských osobností viac … Nehrozia časom ďalšie konflikty?

Máte pravdu, sme dosť heterogénna skupina ľudí, ale pokiaľ zdieľame v politike rovnaké princípy, hodnoty a ciele, tak nájdeme nejaký konsenzus. Poznáme sa roky. A prípadná kritika je tiež fajn, lebo vás posúva vpred. Ja som sa vždy desila pritakávačov.

Roky ste sa poznali aj s Richardom Sulíkom, boli ste rodinní priatelia. Čo sa s ním, podľa vás, stalo?

Keď to zistíte, povedzte mi to prosím, lebo ani ja to celkom presne neviem. V každom prípade si myslím, že za posledné mesiace veľmi menil pohľad na naše veci. Dlho sa robili kompromisiy, až to začali byť kompromisy samého so sebou a tie sú, aj v politike aj v bežnom živote, veľmi nebezpečné. A ja som do politiky išla meniť Slovensko a nie seba.

Čo rozhodlo, že ste zmenili rozhodnutie a z politiky neodchádzate?

Bola som rozhodnuťá skončiť. A posledné mesiace neboli vôbec ľahké, ľudsky som zostala sklamaná. Na druhej strane je tu tím schopných ľudí a obrovská podpora zvonku. Politike som dala druhú šancu volič sa rozhodne, či má o mňa zujem alebo nie. Ak nie, bude to signál, že pôjdem inou cestou.