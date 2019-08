Kiššová: Sulíkom narýchlo zvolaný kongres SaS môže byť katalyzátorom rozporov v strane

Predseda strany Sloboda a Solidarita Richárd Sulík začiatkom týždňa prekvapivo zvolal na 7. septembra mimoriadny kongres, na ktorom si bude chcieť potvrdiť svoj mandát.

Stranícky kongres bol pritom 22. júna tohto roku. Jeho krok nechápali ani jeho spolustraníci, lebo ešte skôr bolo rozhodnuté, že Sulík bude viesť stranu do parlamentných volieb na budúci rok a predseda sa bude voliť po voľbách.

Prekvapená bola aj členka predsedníctva Jana Kiššová v rozhovore pre portál WebNoviny.

Predseda Richard Sulík zvolal kongres na 7. septembra, aby ho delegáti potvrdili vo funkcii. Aký má význam zvolávať kongres pol roka pred voľbami?

O žiadnom význame pre stranu neviem. Pre predsedu taký, aby si predĺžil mandát na ďalšie štyri roky.

Posledný kongres bol 22. júna, zmenilo sa niečo vo vnútri strany aby predseda mal potrebu potvrdzovať si svoj mandát?

O ničom takom neviem. Richard Sulík je predseda strany, bezpochyby líder, ktorý má mandát do roku 2020. Toto nikto nespochybňuje, ani neviem o tom, že by mal mať vo voľbe protikandidáta.

Viacerí členovia vedenia strany vyjadrili nepochopenie kroku Richarda Sulíka. Rokoval o tom nejaký stranícky orgán?

Ani o tom neviem. Som členkou Republikovej rady a predsedníctva a tieto orgány o mimoriadnom kongrese nerokovali. Ja sama som sa o jeho zvolaní dozvedela z mailu všetkým členom od predsedu Sulíka.

Otvorene sa hovorí o rozporoch v strane. Neobávate sa, že práve takto zvolaný kongres ich môže vyhrotiť?

O žiadnych vážnych rozporoch neviem, preto ma prekvapuje, ak o nich hovorí predseda. Obávam sa však, že práve takto narýchlo zvolaný mimoriadny kongres môže byť ich katalyzátorom. Obávam sa, ako to prijmú naši voliči, ktorým tým vysielame zmätočné signály a bezpochyby to vyvolá dusno aj vo vnútri strany.

Nie je kongres náhodou reakciou na pokles preferencií a pomerne vysoké preferencie ďalšej liberálnej strany, Progresívne Slovensko?

Keďže som tento kongres neiniciovala a ani o ňom so mnou pred jeho zvolaním nikto nekomunikoval, mohla by som o jeho dôvodoch len špekulovať. V každom prípade diskusie o tom, ako čo najlepšie vo voľbách uspieť aj s ohľadom na politickú situáciu a scénu, sú potrebné. Na to máme ale v strane iné platformy.

Bude sa kongres zaoberať a stratégiou do volieb a ako si udržať voliča?

Toto je kompetenciou Republikovej rady, čo je výkonný orgán strany. Verím, že práve týmto diskusiám budeme venovať väčšinu našej energie, aby sme tak utvrdili voličov v tom, že sme solídnou a zodpovednou stranou pripravenou prevziať v krajine zodpovednosť. Pretože ja verím, že sme.