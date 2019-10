Kiššová vystupuje zo Sulíkovej SaS, v strane vládne neznesiteľná atmosféra

aktualizované 8. októbra, 13:46

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík navrhne za nových podpredsedov strany Branislava Gröhlinga a Karola Galeka. Pre agentúru SITA to uviedlo tlačové oddelenie SaS.

Blahová a Rajtár sa vzdali funkcií

Podpredsedníčka liberálov Jana Kiššová v utorok na svojom facebookovom profile oznámila, že vystupuje z SaS.

Funkcie predsedníčky poslaneckého klubu SaS sa vzdala aj Natália Blahová, ktorú strana vylúčila zo svojich radov na sobotňajšom nominačnom kongrese SaS. Podpredsedom poslaneckého klubu už nie je ani Jozef Rajtár.

Neznesiteľná atmosféra v strane

Ako dôvod vystúpenia zo strany Kiššová na svojom facebookovom profile uviedla, že dnešná SaS už nie je tou stranou, do ktorej pred desiatimi rokmi vstupovala plná ideálov. „Zlepšenie života občanov a dôvera voliča u nás prestala byť prioritou. Dnes už v SaS nepotrebujú bojovníkov proti korupcii a mafii, ani odborníkov, ktorí celé desaťročie tvorili program a v prvej línii ho obhajovali,“ priblížila Kiššová.

Podľa Kiššovej vládne v strane neznesiteľná atmosféra, v ktorej sa už nedokáže ďalej dusiť. „Prežili sme veľmi stresujúce obdobie, lámali sa charaktery, prijímali ťažké rozhodnutia a rozpadali staré priateľstvá. Bolo to ťažké a vážne rozhodnutie, no som presvedčená, že jediné možné,“ dodala bývalá podpredsedníčka strany.

Sulíkova ponuka stále platí

Sulík krok Kiššovej ocenil. „Konkrétne to, že si zobrala moju výzvu k srdcu. Jana Kiššová je moja rodinná priateľka 17 rokov, a preto ma veľmi mrzí, že to takto dopadlo. Bohužiaľ, skupinka demokratického jadra robila všetko pre to, aby to práve takto skončilo. Odmietali viacero návrhov dohôd a ku koncu odmietali aj komunikáciu. V pondelok dokonca neprišli ani na Republikovú radu. Je mi ľúto týchto ľudí,“ povedal Sulík s tým, že skupinu členov strany, ktorí odmietali prijať názor väčšiny, dvakrát vyzval aby opustili SaS, pretože ich fungovanie v strane sa už v podstate skončilo.

Stanovisko predsedu SaS agentúre SITA poslal hovorca strany Róbert Buček. Tlačové oddelenie SaS pre agentúru SITA potvrdilo, že Sulíkova ponuka miesta na kandidátke do budúcoročných parlamentných volieb pre Kiššovú napriek jej ohlásenému odchodu stále platí.

Nominačný kongres SaS v sobotu schválil návrh kandidátky predsedu Richarda Sulíka. Predseda predstaviteľov demokratického jadra v sobotu opakovane vyzval, aby odišli zo strany. Platformu s názvom Demokratické jadro SaS založila skupina ľudí, ktorá sa odmietla zúčastniť 7. septembra na mimoriadnom kongrese SaS vo Zvolene, kde sa Sulík nechal opätovne zvoliť za predsedu. Odôvodňovali to nesúhlasom so spôsobom, akým ho predseda zvolal.