Kladivárka Hrašnová sa pred majstrovstvami Európy priotrávila hubami, bola zničená

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Kladivárka Martina Hrašnová musela v uplynulých dňoch čeliť nepríjemným komplikáciám počas vrcholiacej prípravy na budúcotýždňové atletické majstrovstvá Európy v Berlíne.

„Trochu som sa priotrávila hubami,“ opísala v piatkovom vydaní denníka Šport svoje peripetie 35-ročná reprezentantka.

„Navarila som si polievku z húb, čo som dostala od našich. V samotnom druhu húb nebol problém, boli to kuriatka, no zrejme sa zaparili z toho, že ich prevážali dlho v aute a v tomto veľkom teple, ktoré je teraz, nevydržali. Nešla som do nemocnice, výplach žalúdka zvládnem aj sama, iba som dosť intenzívne zvracala a na ďalší deň som bola zničená.“

Slovenská kladivárska rekordérka (76,90 m) je dvojnásobná vicemajsterka Európy, takže o pár dní v Berlíne môže získať tretí cenný kov z ME v kariére. Nečakaná udalosť ju obrala v príprave matematicky len o jeden tréningový deň, podľa jej slov však ešte ani vo štvrtok nebola úplne vo svojej koži.