Kladivárka Martina Hrašnová splnila na MS v Dauhe svoj cieľ, z deviateho miesta ide do finále

Slovenská kladivárka Martina Hrašnová splnila na 17. majstrovstvách sveta v atletike v katarskej Dauhe svoj cieľ: v kvalifikácii dosiahla v druhom pokuse 72,01 m, splnila limit 72,00 m a bude hádzať v sobotnom finále od 18.10 h SELČ.

Celkovo dosiahla deviaty najlepší výkon, ako posledná dvanásta postúpila Číňanka Na Luo, ktorá hodila 71,35 m. Prvý raz v histórii nestačil na finále výkon nad 70 m. Limit splnilo 9 kladivárok, finálovú dvanástku potom doplnili ďalšie tri s najlepšími výkonmi. Kvalifikáciu vyhrala hlavná favoritka Priceová z USA (73,77) pred Petrivskou z Moldavska (73,40) a Poľkou Fiodorowovou (73,39).

Skúsená 36-ročná atlétka banskobystrickej Dukly sa v šiestom štarte na MS dostala do 12-členného finále druhý raz, v premiérovom skončila v Berlíne 2009 na skvelej bronzovej pozícii.

„Vedela som, že 72 metrov je v mojich silách, preto som rada, že sa mi podarilo splniť limit. Finále bude náročné, keďže hádžeme hneď na druhý deň. Ja osobne by som potrebovala trochu viac času na regeneráciu síl. Budem sa snažiť hodiť čo najlepší výkon, no či to bude viac ako v kvalifikácii, netuším. Ideálne by bolo dosiahnuť o pol metra viac a splniť limit na budúcoročné olympijské hry v Tokiu,“ uviedla pre web SAZ Martina Hrašnová.

Hrašnová už v prvom pokuse hodila 71,85 m, v druhom pridala 16 cm a len o 3 centimetríky zaostala za svojím sezónnym maximom. „Hádzala s veľkým prehľadom,“ skonštatoval šéftréner SAZ Martin Pupiš.