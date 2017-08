Kladivárka Nikola Lomnická na majstrovstvách sveta nepostúpila do finále

LONDÝN 5. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Nikola Lomnická (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) obsadila v sobotu v kvalifikačnej A-skupine súťaže kladivárok na 16. svetovom šampionáte v atletike v Londýne 15. miesto výkonom 64,60 m a do finále sa nekvalifikovala.

Dvadsaťosemročná úradujúca slovenská šampiónka dosiahla svoj najdlhší výkon v prvom pokuse, druhý mala nevydarený a v treťom jej namerali 63,32 m. Lomnická, ktorá sa na MS dostala v poslednej chvíli až z renkingu, zaostala za svojím sezónnym maximum o 4,30 m.

Ak by v kvalifikácii zopakovala svoj najlepší výkon z 19. 7. v Szombathelyi (68,90 m), v A-skupine by skončila siedma so šancou postúpiť do finále. Aj výkon o dva metre lepší by jej stačil na desiatu priečku. Lomnická, zverenka kouča Andrása Haklitsa, predstihla len Nemku Susen Küsterovú (62,33).

Kvalifikačný limit 71,50 m splnili v A-skupine len štyri kladivárky: Kopronová z Poľska (74,97), Britka Hitchonová (73,05), Malyšiková z Bieloruska (72,79) a Číňanka Čeng Wang (71,89). Na výsledky v B-skupine (začiatok o 13.05 h SELČ), kde štartuje aj svetová, rekordérka, olympijská víťazka a majsterka sveta Anita Wlodarczyková, musí čakať aj tohtoročná svetová dvojka Berryová z USA. Skončila v „áčku“ šiesta výkonnom 69,12 m, čo je o vyše 7 metrov menej ako jej sezónne maximum (76,77 m).

MS V ATLETIKE 2017

Kvalifikačné výsledky

ŽENY

kladivo – kvalifikácia, A-skupina: Kopronová (Poľ.) 74,97, Hitchonová (V. Brit.) 73,05, Malyšiková (Biel.) 72,79, Čeng Wang (Čína) 71,89,… 15. Nikola Lomnická (SR) 64,60 – nepostúpila.

MUŽI

guľa – kvalifikácia (limit 20,75 m, do finále postúpili): Walsh (N. Zél.) 22,14, Storl (Nem.) 21,41, Haratyk (Poľ.) 21,27, D. Hill (USA) 21,11, Gill (N. Zél.) 20,96, Crouser (USA) 20,90, Žunič (Chor.) 20,86, Staněk (ČR) 20,76, Kovacs (USA) 20,67, Gag (Rum.) 20,61, Bukowiecki (Poľ.) 20,55