Klaebo s tretím zlatom v Pjongčangu, Nóri zvíťazili v tímšprinte mužov

PJONGČANG 21. februára (WebNoviny.sk) – Nórski bežci na lyžiach ovládli stredajšie finále tímšprintu mužov voľnou technikou na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Martin Johnsrud Sundby, Johannes Hoesflot Klaebo získali zlato s náskokom 1,71 sekundy pred Olympijskými športovcami z Ruska. Bronzové medaily si vybojovali Francúzi. Nórsku neušlo v Pjongčangu pódiové umiestnene v behu na lyžiach dosiaľ ani v jednej disciplíne.

Klaebo získal v Kórei už svoje tretie zlato a je iba štvrtým mužom v histórii, ktorému sa to na ZOH podarilo pred dovŕšením 22 rokov veku a celkovo tretím v odvetví. Pred ním to boli Nikolaj Zimiatov zo ZSSR (Moskva 1980), a Nóri Vegard Ulvang (Albertville 1992) a Björn Djählie – tomu sa to podarilo dvakrát – v Albertville aj v Nagane 1998. Zároveň je prvým nórskym trojnásobným víťazom po Olem Einarovi Björndalenovi. Tomu sa dokonca podarilo triumfovať štyrikrát v biatlone v Salt Lake City 2002.

Klaebo sa tiež stal iba druhým športovcom po Björnovi Lindovi, ktorý zvíťazil v individuálnom aj tímovom šprinte. Švéd to dokázal v Turíne 2006. Slovensko v zložení Peter Mlynár, Andrej Segeč nepostúpilo zo semifinále.

ZOH 2018 v Pjongčangu

BEH NA LYŽIACH